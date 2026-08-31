राखी मनाने इंदौर गए परिवार के सूने मकान में चोरी

फरियादी स्नेहल द्विवेदी पिता अमरीश द्विवेदी ने पुलिस को बताया कि 27 अगस्त की सुबह 7 बजे उसके पिता अमरीश द्विवेदी अजमेर गए थे और वह स्वयं, उसकी मां तृप्ति द्विवेदी तथा पत्नी अरुणीमा द्विवेदी राखी मनाने के लिए इंदौर चले गए थे। घर पर ताला लगा हुआ था। अगले दिन 28 अगस्त की शाम 5 बजे किरायेदार ने फोन लगाकर बताया कि घर मुख्य द्वार खुला हुआ है और ताला टूटा हुआ है। सूचना पर परिवार के साथ घर पहुंचा। घर की अलमारी से 45 हजार रुपए नगदी और करीब 40 ग्राम चांदी के आभूषण गायब थे। कोई अज्ञात बदमाश घर का ताला तोड़कर सारा सामान ले उड़ा।