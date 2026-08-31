Mumbai: फोन पर बात कर रही महिला ने 8 साल के मासूम को कुचला, रो पड़े पिता, कहा- मेरा अंश छीन लिया

Megha Rawal Accident: मुंबई के बांद्रा पश्चिम इलाके में रविवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। जिजामाता गार्डन के सामने सड़क पार कर रहे 8 वर्षीय बच्चे अंश रविंद्र गुप्ता को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हादसे के मामले में 45 वर्षीय महिला मेघा रावल (Megha Rawal) को गिरफ्तार किया है।