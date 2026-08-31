Mumbai Port Accident: मुंबई पोर्ट पर बड़ा हादसा, कंटेनर हटाते वक्त क्रेन का तार टूटा, आग लगने से 2 लोग घायल

पुलिस के अनुसार, हादसा रविवार रात साढ़े सात बजे के करीब बीपीएस पोर्ट क्षेत्र में पियर पॉप के पास हुआ। बारबाडोस के झंडे वाले ‘वियना’ जहाज पर करीब 140 मीट्रिक टन माल लदा था। इस माल को उतारने के लिए दो क्रेनों का इस्तेमाल किया जा रहा था। एक कंटेनर उठाने के दौरान एक क्रेन से उसे बांधने वाला तार टूट गया। इसके बाद कंटेनर का वजन दूसरी क्रेन पर आ गया। अचानक बढ़े भार के कारण दूसरी क्रेन जमीन से ऊपर उठ गई और पलट गई।