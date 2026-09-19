बेटी की शादी को लिए 30 लाख नहीं लौटाकर व्यापारी को लगाई चपत

पुलिस के मुताबिक जुई की सोला निवासी हितेन्द्र से वर्ष 2016 में पहचान हुई थी। अगस्त 2023 में महिला हितेन्द्र के सेटेलाइट स्थित कार्यालय में गईं, तो हितेन्द्र, उसकी पत्नी स्वाती और मां वाणी ने नया व्यवसाय शुरू करने के नाम पर तीन-चार महीने के लिए 25 लाख रुपए उधार मांगे। जुई ने भरोसे में आकर चार अप्रेल 2024 को आरटीजीएस के जरिए वाणी के बैंक खाते में 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए। यह राशि दो से तीन महीने में लौटाने की बात कही थी। इसके कुछ दिनों बात ही हितेन्द्र ने एक महीने के लिए 10 लाख रुपए और मांगे। इस पर जुई ने उसके भाई श्रेणिक के जरिए 25 अप्रेल 2024 को हितेन्द्र के खाते में 10 लाख रुपए ट्रांसफर करवा कर दिए। ऐसे में दो बार में 35 लाख रुपए लेने के बाद जब पैसे लौटाने की बारी आई तो आरोपी बहाने बनाते रहे। नवंबर 2025 में आरोपियों ने फोन उठाना बंद कर दिया और अपना घर बंद कर फरार हो गए। फरवरी 2026 में फोन करने पर आरोपी की मां ने फोन नहीं करने की चेतावनी दी। ठगी का अहसास होने पर सेटेलाइट थाने में पीडि़ता ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।