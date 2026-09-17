Gujarat: 3.76 करोड़ रुपए की डिजिटल अरेस्ट ठगी में 3 आरोपी गिरफ्तार

साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत आरोपियों की ओर से ठगी के लिए नई मोडस ऑपरेंडी अपनाए जाने की बात सामने आई है। आरोपी साइबर ठगी के पैसों को रफा-दफा करने के लिए ऑनलाइन लोन लेने के इच्छुक लोगों को निशाना बनाते थे। उनके बैंक खातों का इस्तेमाल करते थे। इसके लिए आरोपियों ने नियो फाइनेंस एप और पुशबुलेट एप का उपयोग किया। आरोपियों ने शिकायतकर्ता को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी गई 3.76 करोड़ की राशि को ऑनलाइन लोन के इच्छुक लोगों के खातों में जमा करते हुए बल्क ट्रांजेक्शन कर अन्य खातों में भेजा। इसके लिए आरोपियों ने 'नियो फाइनेंस' नामक कंपनी के जरिए ऑनलाइन लोन देने का लालच दिया। आवेदकों से जरूरी दस्तावेज मंगवाए। उनसे प्ले स्टोर से 'पुशबुलेट' नामक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई। आइडी और पासवर्ड देकर लॉग इन कराया। लॉग इन करने पर आवेदकों का मोबाइल फोन आरोपियों ने हैक कर लिया। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट से ठगे गए करोड़ों रुपए उनके खातों में डालकर बल्क ट्रांजैक्शन से अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिए। ऐसे में ऑनलाइन लोन लेने वाले आवेदक भी इनका शिकार हुए। आरोपियों की नई मोडस ऑपरेंडी (एमओ) सामने आई है।