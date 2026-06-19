छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! NHM कर्मचारियों को मिलेगा 2 करोड़ तक बीमा कवर का लाभ, आदेश जारी

छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ के प्रयासों के बाद बैंक ऑफ इंडिया (BOI) के साथ जारी एमओयू के तहत कर्मचारियों को कई तरह की बीमा सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इस योजना में दुर्घटना, स्थायी विकलांगता और सामान्य मृत्यु जैसी परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा से लेकर स्थायी पूर्ण और आंशिक विकलांगता तक के लिए बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा हवाई दुर्घटना बीमा, बाल शिक्षा सहायता और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी योजना में शामिल हैं।