NEET PG का बदला Timetable अब भी नहीं सुधरा, छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टरों का इंतजार हुआ लंबा

NEET PG Schedule Delay: छत्तीसगढ़ के रायपुर में कोरोनाकाल के दौरान प्रभावित हुआ NEET PG का शेड्यूल अब तक सामान्य नहीं हो पाया है। पहले जनवरी-मार्च के बीच होने वाली परीक्षा अब अगस्त में आयोजित की जा रही है। इसका सीधा असर मेडिकल कॉलेजों में पीजी छात्रों की एंट्री पर पड़ रहा है। देरी से नए बैच के जूनियर डॉक्टर आने के कारण सीनियर डॉक्टरों पर काम का दबाव बढ़ गया है। अस्पतालों में मरीजों की देखभाल और इलाज व्यवस्था भी कई बार प्रभावित हो रही है। मेडिकल कॉलेजों में पीजी छात्रों की कमी एक बड़ी चुनौती बन गई है।