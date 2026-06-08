तुमगांव नगर पंचायत अध्यक्ष की पत्नी कई समर्थकों के साथ कांग्रेस में हुई शामिल, प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता

इस महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. रश्मि चंद्राकर और जिला पंचायत सदस्य सृष्टि चंद्राकर के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। ( Chhattisgarh News ) महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष संगीता सिन्हा और महासमुंद जिला अध्यक्ष द्वारकाधीश यादव द्वारा राधा साहू और उनके समर्थकों को कांग्रेस का गमछा पहनाकर पार्टी में विधिवत शामिल किया गया। इस अवसर पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष संगीता सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस की जनहितैषी नीतियों और नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए लगातार लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं।