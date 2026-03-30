CG Suicide: इमली के पेड़ पर एक ही फंदे से लटके मिले प्रेमी-प्रेमिका, इलाके में फैली सनसनी

उनका कहना था कि दोनों अलग-अलग जाति के थे और इस कारण वे शव को घर नहीं ले जा सकते। काफी समझाइश के बावजूद परिजन नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने गांव के सरपंच व ग्रामीणों की मौजूदगी में युवती का अंतिम संस्कार कराया। वहीं युवक का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया। भंवरपुर चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। घटना के होने के बाद आस-पास लोग एकजुट हो गए थे।