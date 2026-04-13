तस्करों को छुड़ाने भीड़ का पुलिस टीम पर लाठी-डंडों से हमला, वाहनों में तोड़फोड़, फरार आरोपियों की तलाश जारी

Mob attack on CG Police: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पटेवा थाना क्षेत्र अंतर्गत पचरी गांव में पुलिस टीम पर भीड़ द्वारा किए गए जानलेवा हमले की घटना सामने आई है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस टीम पर तस्करों और उनके समर्थकों ने हमला कर दिया, जिसमें थाना प्रभारी (TI) सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बावजूद पुलिस ने साहस का परिचय देते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने पहुंचाया। मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।