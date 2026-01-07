7 जनवरी 2026,

बुधवार

रायपुर

CG Fraud News: ओडिशा के कारोबारी से रायपुर में 2 करोड़ की ठगी, शेयर मार्केट में मुनाफे का दिया झांसा

CG Fraud News: कारोबारी ठगों के झांसे में आ गया और 2 करोड़ रुपए निवेश कर दिया। इसके लिए कारोबारी को रायपुर बुलाया गया और फाफाडीह के पास उनसे कैश में पैसे लिए गए।

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 07, 2026

CG Fraud News: ओडिशा के कारोबारी से रायपुर में 2 करोड़ की ठगी, शेयर मार्केट में मुनाफे का दिया झांसा

शेयर मार्केट में मुनाफे का झांसा देकर 2 करोड़ की ठगी (Photo Patrika)

CG Fraud News: शेयर मार्केट में निवेश पर बड़े मुनाफे का झांसा देकर ओडिशा के कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई है. मैसेंजर प्लेटफॉर्म पर कारोबारी एक ग्रुप से जुड़ा, जहां शेयर मार्केट में निवेश से संबंधित जानकारियां मिलने लगीं। कारोबारी ने शुरुआत में 1 लाख निवेश किए. इसके एवज में कारोबारी को 13 लाख रुपए का मुनाफा दिया गया. इससे कारोबारी झांसे में आ गया। इसके बाद ठगों ने कहा कि 2 करोड़ रुपए निवेश करने पर पांच दिन में 40 लाख रुपए का मुनाफा मिलेगा।

इस ऑफर के साथ ही कारोबारी ठगों के झांसे में आ गया और 2 करोड़ रुपए निवेश कर दिया। इसके लिए कारोबारी को रायपुर बुलाया गया और फाफाडीह के पास उनसे कैश में पैसे लिए गए। कारोबारी रकम देकर वापस चला गया। इसके बाद न तो मुनाफा मिला और न ही मूल रकम वापस मिली। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने जांच के बाद ठगी का केस दर्ज कर लिया है।

ओडिशा के कारोबारी का बड़ा कारोबार

पुलिस ने बताया कि ओडिशा निवासी नेमीचंद जैन का बड़ा कारोबार है। कुछ माह पहले नेमीचंद के मोबाइल पर एक लिंक आया था। उसे खोलने पर वह टेलीग्राम के एक ग्रुप से जुड़ गया। ग्रुप में ही टाटा कंसन्टेंसी कंपनी में निवेश से संबंधित मैसेज आने लगे। कुछ लोग लाखों और करोड़ों रुपए का मुनाफा मिलने का मैसेज भी डालने लगे। इसी दौरान कारोबारी के पास अर्चना अग्रवाल, हर्ष, विकास साहू, सुनीता नंदा, अजय त्रिपाठी, अजित पात्रा का फोन आने लगे. नेमीचंद से शुरुआत में 1 लाख निवेश कराए गए और बदले में उन्हें 13 लाख रुपए का मुनाफा दिया गया।

रायपुर

छत्तीसगढ़

