रायपुर में Blinkit ठप! 700 डिलीवरी बॉय अचानक हड़ताल पर, शहर में मचा हड़कंप

Blinkit Delivery Staff Strike: राजधानी रायपुर में डिलीवरी ऐप ब्लिंकिट (Blinkit Raipur) के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण ऑनलाइन सामान की डिलीवरी पूरी तरह ठप हो गई है क्योंकि लगभग 700 से अधिक डिलीवरी एजेंटों ने कंपनी की नई कार्य-नीतियों के विरोध में सामूहिक रूप से काम बंद कर दिया। बता दें यह हड़ताल अब शहर के अधिकांश हिस्सों में असर दिखा रही है। बताया जा रहा है कि कंपनी की नई नीतियों से नाराज होकर कर्मचारियों ने यह कदम उठाया है।