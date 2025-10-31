Patrika LogoSwitch to English

बलोदा बाज़ार

CG News: सिलेंडरों की होम डिलीवरी बंद करने की चेतावनी, e-KYC नहीं कराने पर सब्सिडी होगी बंद…

CG News: बलौदाबाजार जिले में सरायपाली एचपीसीएल, बीपीसीएल और इंडियन ऑइल कंपनियों के गैस वितरक डिलीवरी कमीशन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आंदोलित हैं।

2 min read
Google source verification

बलोदा बाज़ार

image

Shradha Jaiswal

Oct 31, 2025

CG News: सिलेंडरों की होम डिलीवरी बंद करने की चेतावनी, e-KYC नहीं कराने पर सब्सिडी होगी बंद...(photo-patrika)

CG News: सिलेंडरों की होम डिलीवरी बंद करने की चेतावनी, e-KYC नहीं कराने पर सब्सिडी होगी बंद...(photo-patrika)(फोटो- सोशल मीडिया)

CG News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में सरायपाली एचपीसीएल, बीपीसीएल और इंडियन ऑइल कंपनियों के गैस वितरक डिलीवरी कमीशन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आंदोलित हैं। वितरकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी एक सूत्रीय मांग को पूरा नहीं किया गया, तो वे 6 नवंबर से गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी पूरी तरह बंद कर देंगे।

उपभोक्ताओं को सिलेंडर न तो समय पर मिलेगा और न ही घर तक पहुंच पाएगा। गैस वितरक के संचालक ने बताया कि कमीशन वृद्धि नहीं होने से वितरकों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के विरोध में आंदोलन तीन चरणों में चलाया जा रहा है।

CG News: सिलेंडरों की होम डिलीवरी बंद करने की चेतावनी

पहले चरण में सभी गैस एजेंसियों के संचालक एवं कर्मचारी काली पट्टी लगाकर कार्य कर रहे हैं। दूसरे चरण में 29 अक्टूबर को राज्यभर में जिला मुख्यालयों पर मशाल और मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तीसरे और अंतिम चरण में 6 नवंबर से नो मनी, नो इंडेंटष् के तहत कंपनियों में एडवांस राशि जमा नहीं की जाएगी।

यदि इसके बाद भी कंपनी प्रबंधन उनकी बात नहीं मानता है, तो किसी भी घर में गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी बंद कर दी जाएगी और सभी एलपीजी वितरक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सरायपाली ब्लॉक में तीनों कंपनियों को मिलाकर एक लाख से अधिक गैस उपभोक्ता हैं। ऐसे में यदि नवंबर के पहले सप्ताह से होम डिलीवरी ठप होती है, तो हजारों परिवारों को भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी।

नहीं तो बंद होगी सब्सिडी और होम डिलीवरी

यही स्थिति पूरे प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है। वितरकों का कहना है कि बढ़ती डीजल कीमत, कर्मचारियों का वेतन, बिजली बिल सहित अन्य खर्चों में लगातार वृद्धि के बावजूद उनका कमीशन वर्षों से नहीं बढ़ाया गया है, जिससे एजेंसियां आर्थिक संकट में पहुंच गई हैं।

इधर एक ओर हड़ताल की आशंकाओं से उपभोक्ता चिंतित हैं, वहीं दूसरी ओर गैस कंपनियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी नहीं हुई है, उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा और उनका गैस कार्ड भी निरस्त किया जा सकता है। वितरकों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने गैस कार्ड लेकर एजेंसी पहुंचकर अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी करवाएं, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

Updated on:

31 Oct 2025 06:09 pm

Published on:

31 Oct 2025 06:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG News: सिलेंडरों की होम डिलीवरी बंद करने की चेतावनी, e-KYC नहीं कराने पर सब्सिडी होगी बंद…

