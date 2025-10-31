CG News: सिलेंडरों की होम डिलीवरी बंद करने की चेतावनी, e-KYC नहीं कराने पर सब्सिडी होगी बंद…

इधर एक ओर हड़ताल की आशंकाओं से उपभोक्ता चिंतित हैं, वहीं दूसरी ओर गैस कंपनियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी नहीं हुई है, उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा और उनका गैस कार्ड भी निरस्त किया जा सकता है। वितरकों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने गैस कार्ड लेकर एजेंसी पहुंचकर अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी करवाएं, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।