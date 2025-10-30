PM Ujjwala Yojana: बड़ी खुशखबरी! 13 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को मुफ्त में मिलेगा गैस सिलेंडर, जानें पात्रता

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को नि:शुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत पात्रता के लिए नए मापदंड निर्धारित किए गए हैं। जिन परिवारों में कोई सदस्य प्रति माह 10 हजार रुपए से अधिक कमाता हो, व्यवसायिक कर या आयकर का भुगतान करता हो, घर का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो अथवा सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम हो, उन्हें योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड की 50 हजार रुपए से अधिक क्रेडिट सीमा वाले किसान, सिंचाई उपकरण सहित 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि के स्वामी पात्र नहीं होंगे।