Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: अब रायपुर पुलिसकर्मी होंगे और दमदार, 90 दिन में पुलिसकर्मियों को मिलेंगी नई 9 mm पिस्टलें…

CG News: रायपुर राज्य पुलिस के अधिकारियों को जल्दी ही 9 एमएम की सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल से लैस किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया पूरी होते ही 10 नवंबर को टेंडर खोेला जाएगा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 08, 2025

CG News: अब रायपुर पुलिसकर्मी होंगे और दमदार, 90 दिन में पुलिसकर्मियों को मिलेंगी नई 9 mm पिस्टलें...(photo-patrika)

CG News: अब रायपुर पुलिसकर्मी होंगे और दमदार, 90 दिन में पुलिसकर्मियों को मिलेंगी नई 9 mm पिस्टलें...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर राज्य पुलिस के अधिकारियों को जल्दी ही 9 एमएम की सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल से लैस किया जाएगा। इसकी खरीदी के लिए पीएचक्यू योजना एवं प्रबंध डी्आईजी मनीष शर्मा द्वारा टेंडर जारी किया गया है। इसकी प्रक्रिया पूरी होते ही 10 नवंबर को टेंडर खोेला जाएगा।

CG News: राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण अभियान तेज

साथ ही वर्कऑर्डर जारी कर तकनीकी जांच के लिए सैंपल पिस्टल मंगवाई जाएगी। परीक्षण में खरी उतरते ही 90 दिन के भीतर पिस्टल की आपूर्ति होगी। बताया जाता है कि 29 अक्टूबर को टेंडर जारी कर आवेदन मंगवाए गए है।

सारी औपचारिकता पूरी होने और पिस्टल के आपूर्ति होने के बाद जरूरत के अनुसार अफसरों को दिया जाएगा। टेंडर में शामिल होने वालों को टेंडर जमा करने वालों के लिए छत्तीसगढ़ जीएसटी से पंजीकृत होना अनिवार्य है। जिनके पास छत्तीसगढ़ जीएसटी का पंजीयन होगा, वही टेंडर प्रक्रिया में शामिल होंगे।

हल्की और कारगर

बिना मैगजीन पिस्टल का वजन 910 ग्राम और खाली मैगजीन का वजन 75 और भरी मैगजीन का 200 ग्राम होता है। इसका कुल वजन मैगजीन सहित 1.10 किलो होने के कारण आसानी से रखा जा सकता है। लबाई 8.7 इंच की होने पर कवर के साथ पिस्टल को लटकाया जा सकता है। मैगजीन की क्षमता 13 राउंड और 10 गज बेटल क्रौच पोजीशन के साथ 50 गज स्पोर्ट फायर इफेक्टिव रेंज का होने से सटीक मारक क्षमता होती है।

रैंक के अनुसार वितरण

खरीदी के बाद पिस्टल को रैंक और जरूरत के अनुसार रायपुर के अलावा अन्य जिलों मे तैनात एएसपी से लेकर निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को दिया जाएगा। कमिश्नरी सिस्टम लागू होने पर रायपुर में तैनात अधिकारियों को पुरानी पिस्टल जमा करने पर नई अलॉट की जाएगी।

बता दें कि जनवरी से कमिश्नर सिस्टम लागू होने पर करीब 70 अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। इसमें एसपी से लेकर डीसीपी रैंक के शामिल हैं। उक्त सभी को नई पिस्टल के साथ ही अन्य संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था को सती से लागू किया जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 09:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: अब रायपुर पुलिसकर्मी होंगे और दमदार, 90 दिन में पुलिसकर्मियों को मिलेंगी नई 9 mm पिस्टलें…

पत्रिका लाइव अपडेट

Breaking News in Hindi Today: वोट चोरी मामले में जल्द ही देंगे विस्फोटक सबूत: राहुल गांधी

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मेडिकल, नर्सिंग और फिजियोथैरेपी कॉलेजों में 1009 पदों की मंजूरी, CM साय ने किया आदेश जारी…

मेडिकल, नर्सिंग और फिजियोथैरेपी कॉलेजों में 1009 पदों की मंजूरी, CM साय ने किया आदेश जारी...(photo-patrika)
रायपुर

CG Accident News: तेज रफ़्तार ने फिर ली युवक की जान, नाराज लोगों ने शव रखकर किया चक्काजाम

CG Accident News: तेज रफ़्तार ने फिर ली युवक की जान, नाराज लोगों ने शव रखकर किया चक्काजाम(photo-patrika)
रायपुर

SIR सर्वे में खुलासा! हजारों मतदाताओं के नाम सूची से गायब, बाहर से आए लोगों की बढ़ी दिक्कतें…

SIR सर्वे में खुलासा! हजारों मतदाताओं के नाम सूची से गायब, बाहर से आए लोगों की बढ़ी दिक्कतें...(photo-patrika)
रायपुर

रायपुर में मल्टीविटामिन का ओवरडोज बना नई बीमारियों की जड़, गले पड़ रही स्वास्थ्य की नई मुश्किलें…

रायपुर में मल्टीविटामिन का ओवरडोज बना नई बीमारियों की जड़, गले पड़ रही स्वास्थ्य की नई मुश्किलें...(photo-patrika)
रायपुर

National News: 2047 तक 80 बिलियन डॉलर का होगा सेमीकंडक्टर बाजार

National News: 2047 तक 80 बिलियन डॉलर का होगा सेमीकंडक्टर बाजार
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.