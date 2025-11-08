CG News: अब रायपुर पुलिसकर्मी होंगे और दमदार, 90 दिन में पुलिसकर्मियों को मिलेंगी नई 9 mm पिस्टलें…

बिना मैगजीन पिस्टल का वजन 910 ग्राम और खाली मैगजीन का वजन 75 और भरी मैगजीन का 200 ग्राम होता है। इसका कुल वजन मैगजीन सहित 1.10 किलो होने के कारण आसानी से रखा जा सकता है। लबाई 8.7 इंच की होने पर कवर के साथ पिस्टल को लटकाया जा सकता है। मैगजीन की क्षमता 13 राउंड और 10 गज बेटल क्रौच पोजीशन के साथ 50 गज स्पोर्ट फायर इफेक्टिव रेंज का होने से सटीक मारक क्षमता होती है।