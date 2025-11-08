CG News: अब रायपुर पुलिसकर्मी होंगे और दमदार, 90 दिन में पुलिसकर्मियों को मिलेंगी नई 9 mm पिस्टलें...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर राज्य पुलिस के अधिकारियों को जल्दी ही 9 एमएम की सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल से लैस किया जाएगा। इसकी खरीदी के लिए पीएचक्यू योजना एवं प्रबंध डी्आईजी मनीष शर्मा द्वारा टेंडर जारी किया गया है। इसकी प्रक्रिया पूरी होते ही 10 नवंबर को टेंडर खोेला जाएगा।
साथ ही वर्कऑर्डर जारी कर तकनीकी जांच के लिए सैंपल पिस्टल मंगवाई जाएगी। परीक्षण में खरी उतरते ही 90 दिन के भीतर पिस्टल की आपूर्ति होगी। बताया जाता है कि 29 अक्टूबर को टेंडर जारी कर आवेदन मंगवाए गए है।
सारी औपचारिकता पूरी होने और पिस्टल के आपूर्ति होने के बाद जरूरत के अनुसार अफसरों को दिया जाएगा। टेंडर में शामिल होने वालों को टेंडर जमा करने वालों के लिए छत्तीसगढ़ जीएसटी से पंजीकृत होना अनिवार्य है। जिनके पास छत्तीसगढ़ जीएसटी का पंजीयन होगा, वही टेंडर प्रक्रिया में शामिल होंगे।
बिना मैगजीन पिस्टल का वजन 910 ग्राम और खाली मैगजीन का वजन 75 और भरी मैगजीन का 200 ग्राम होता है। इसका कुल वजन मैगजीन सहित 1.10 किलो होने के कारण आसानी से रखा जा सकता है। लबाई 8.7 इंच की होने पर कवर के साथ पिस्टल को लटकाया जा सकता है। मैगजीन की क्षमता 13 राउंड और 10 गज बेटल क्रौच पोजीशन के साथ 50 गज स्पोर्ट फायर इफेक्टिव रेंज का होने से सटीक मारक क्षमता होती है।
खरीदी के बाद पिस्टल को रैंक और जरूरत के अनुसार रायपुर के अलावा अन्य जिलों मे तैनात एएसपी से लेकर निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को दिया जाएगा। कमिश्नरी सिस्टम लागू होने पर रायपुर में तैनात अधिकारियों को पुरानी पिस्टल जमा करने पर नई अलॉट की जाएगी।
बता दें कि जनवरी से कमिश्नर सिस्टम लागू होने पर करीब 70 अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। इसमें एसपी से लेकर डीसीपी रैंक के शामिल हैं। उक्त सभी को नई पिस्टल के साथ ही अन्य संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था को सती से लागू किया जा सके।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग