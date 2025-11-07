महिला एवं बाल विकास विभाग में ट्रांसफर-प्रमोशन आदेश जारी, इन 7 अधिकारियों को दी गई नई जिम्मेदारी, देखें

CG Transfer-Promotion List: साय सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग में पदोन्नति और तबादलों की सूची जारी की है। विभाग ने सात सहायक संचालकों को प्रमोशन देकर उपसंचालक और जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर नई जिम्मेदारी सौंपी है। जारी आदेश के अनुसार, आदित्य शर्मा, सहायक संचालक बलौदाबाजार को मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले में पदस्थ किया गया है।