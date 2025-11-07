महिला एवं बाल विकास विभाग में ट्रांसफर-प्रमोशन आदेश जारी, इन 7 अधिकारियों को दी गई नई जिम्मेदारी, देखें

ट्रांसफर-प्रमोशन आदेश जारी (photo source- Patrika)
CG Transfer-Promotion List: साय सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग में पदोन्नति और तबादलों की सूची जारी की है। विभाग ने सात सहायक संचालकों को प्रमोशन देकर उपसंचालक और जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर नई जिम्मेदारी सौंपी है। जारी आदेश के अनुसार, आदित्य शर्मा, सहायक संचालक बलौदाबाजार को मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले में पदस्थ किया गया है।
CG Transfer-Promotion List: अन्य अधिकारियों को भी विभागीय आवश्यकतानुसार अलग-अलग जिलों में नई पदस्थापना दी गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह कदम प्रशासनिक दक्षता और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य से उठाया गया है।
