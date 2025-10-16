डिजिटल युग में लालच और डर से किसी को भी ट्रांसफर न करें पैसे, साइबर सुरक्षा पर बालोद पुलिस का अभियान

पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी जिले के अन्य विद्यालयों एवं अन्य स्थानों में जागरुकता कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे, जिससे साइबर सुरक्षित, नशामुक्त और कानून-सचेत समाज का निर्माण हो सके। कार्यक्रम में प्राचार्य एमएल गौतम, शाला विकास प्रबंधक समिति के अध्यक्ष भूपत प्रकाश बघेल, सरपंच लता चुरेंद्र, ग्राम पटेल योगेंद्र देशमुख, थाना बालोद से आरक्षक मनोज चंद्रा, साइबर सेल बालोद से आरक्षक रविकांत गंधर्व उपस्थित रहे।