डिजिटल युग में लालच और डर से किसी को भी ट्रांसफर न करें पैसे, साइबर सुरक्षा पर बालोद पुलिस का अभियान
CG Fraud Alert: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पुलिस जिले में निरंतर साइबर सुरक्षा, नशामुक्ति एवं यातायात जागरुकता कार्यक्रम चला रही है। शासकीय हायर सेकंडरी विद्यालय जगन्नाथपुर सांकरा में साइबर जागरुकता कार्यक्रम हुआ। एसडीओपी देवांश सिंह राठौर ने छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और नागरिकों को साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने छात्रों को समझाया कि नशा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। पारिवारिक जीवन में क्लेश उत्पन्न करता है। अपराध एवं सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनता है, विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने, बेहतर जीवनशैली अपनाने एवं दूसरों को भी प्रेरित करने का संदेश दिया। छात्रों को नशे के विरुद्ध संकल्प भी दिलवाया गया।
उन्होंने डिजिटल युग में सुरक्षित रहने की सीख देते हुए लालच एवं डर से किसी को भी पैसे ट्रांसफर न करने की सलाह दी। जागरुकता ही साइबर ठगी से बचाव का मुय हथियार है। मोबाइल की लत एवं गलत उपयोग विद्यार्थी जीवन को प्रभावित करता है।
सोशल मीडिया अपराध, ऑनलाइन गेमिंग, अनजान लिंक और ओटीपी शेयरिंग से जुड़े साइबर फ्रॉड बारे में बताया गया। फाइल डाउनलोड नहीं करने के बारे में बताया। मोबाइल का उपयोग पढ़ाई एवं कौशल विकास के लिए नियंत्रित समय सीमा में करने, सुरक्षित इंटरनेट का उपयोग, मजबूत पासवर्ड और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के टिप्स दिए गए।
उन्होंने कहा कि आज के दौर में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए गूगल में सर्च करने के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अनजान लिंक में क्लिक करने से बचने के लिए गूगल में सर्च करने के दौरान सावधानी बरतें। ऑथेंटिक साइट में ही जानकारी शेयर करने के संबंध में बताया गया।
अनजान व्यक्तियों को किराए पर मकान उपलब्ध नहीं कराने और किराएदार की जानकारी अनिवार्य रूप से थाने में जमा करने के संबंध में बताया गया। साइबर अपराध होने की स्थिति में 1930 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। स्कूली बच्चों एवं टीचर्स को यातायात के नियमों से अवगत कराकर कम उम्र के बच्चों को वाहन न चलाने, सिग्नल रूल्स फॉलो करने, प्रॉपर सीटबेल्ट एवं हेलमेट लगाने व अन्य ट्रैफिक रूल्स बताया।
पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी जिले के अन्य विद्यालयों एवं अन्य स्थानों में जागरुकता कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे, जिससे साइबर सुरक्षित, नशामुक्त और कानून-सचेत समाज का निर्माण हो सके। कार्यक्रम में प्राचार्य एमएल गौतम, शाला विकास प्रबंधक समिति के अध्यक्ष भूपत प्रकाश बघेल, सरपंच लता चुरेंद्र, ग्राम पटेल योगेंद्र देशमुख, थाना बालोद से आरक्षक मनोज चंद्रा, साइबर सेल बालोद से आरक्षक रविकांत गंधर्व उपस्थित रहे।
