रायपुर में गूंजेगा इंजनों का शोर! बूढ़ापारा स्टेडियम में दिखेगा स्पीड और स्टंट का संगम, जानें Date…

Dirt Supercross Bike Race: छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने 8 और 9 नवम्बर को बूढ़ापारा स्थित आउटडोर स्टेडियम में नेशनल डर्ट सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग प्रतियोगिता आयोजित किया है जिसकी तैयारियां ज़ोरों पर है।

less than 1 minute read
रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 08, 2025

रायपुर में गूंजेगा इंजनों का शोर! बूढ़ापारा स्टेडियम में दिखेगा स्पीड और स्टंट का संगम, जानें Date...(photo-patrika)

रायपुर में गूंजेगा इंजनों का शोर! बूढ़ापारा स्टेडियम में दिखेगा स्पीड और स्टंट का संगम, जानें Date...(photo-patrika)

Dirt Supercross Bike Race: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में साहसिक खेलों और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने 8 और 9 नवम्बर को बूढ़ापारा स्थित आउटडोर स्टेडियम में नेशनल डर्ट सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग प्रतियोगिता आयोजित किया है जिसकी तैयारियां ज़ोरों पर है।

Dirt Supercross Bike Race: रायपुर में नेशनल सुपरक्रॉस रेस

छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्जवल दीपक ने बताया कि 8 नवम्बर की शाम 5 बजे अभ्यास सत्र का आयोजन किया जाएगा। जबकि 9 नवंबर, रविवार को शाम 5 बजे उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित रहेंगे। यह रोमांचक आयोजन फ़्लड लाइट्स की दूधिया रोशनी में होगा, जिससे दर्शकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्राप्त होगा।

रायपुर में होगा सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग इवेंट

इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न शहरों से प्रोफेशनल राइडर्स रायपुर पहुँच रहे हैं। प्रतियोगिता के लिए विशेष ट्रैक का निर्माण दिल्ली, पुणे और मुंबई के विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है और चेन्नई से आए फेडरेशन अधिकारी इस पर निगरानी रख रहे हैं। ट्रैक निर्माण के लिए लगभग 200 ट्रक मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है ताकि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रेसिंग अनुभव मिल सके।

एसोसिएशन ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी के सहयोग से स्टेडियम के सुधार कार्य और सोनपुर-पाटन में प्रैक्टिस ट्रैक की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। देशभर से राइडर्स के रायपुर पहुंचने का सिलसिला जारी है और पूरे शहर में इस अनोखे आयोजन को लेकर ग़ज़ब का उत्साह दिख रहा है। आयोजन के मीडिया प्रभारी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि आयोजन में 8 नवंबर को होने वाले विशेष कार्यक्रम के लिए मुफ्त पास दिए जा रहे हैं ।

Updated on:

08 Nov 2025 02:41 pm

Published on:

08 Nov 2025 02:38 pm

रायपुर में गूंजेगा इंजनों का शोर! बूढ़ापारा स्टेडियम में दिखेगा स्पीड और स्टंट का संगम, जानें Date…

रायपुर

छत्तीसगढ़

