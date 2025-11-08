रायपुर में गूंजेगा इंजनों का शोर! बूढ़ापारा स्टेडियम में दिखेगा स्पीड और स्टंट का संगम, जानें Date…

छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्जवल दीपक ने बताया कि 8 नवम्बर की शाम 5 बजे अभ्यास सत्र का आयोजन किया जाएगा। जबकि 9 नवंबर, रविवार को शाम 5 बजे उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित रहेंगे। यह रोमांचक आयोजन फ़्लड लाइट्स की दूधिया रोशनी में होगा, जिससे दर्शकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्राप्त होगा।