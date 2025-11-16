Raipur Stadium: भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे की तैयारियां तेज, रायपुर स्टेडियम पर 50–60 लाख खर्च प्रस्तावित…

Raipur Stadium: छत्तीसगढ़ के रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जाना है। अंतरराष्ट्रीय मैच के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (सीएससीएस) ने स्टेडियम के मेंटेनेस संबंधित कार्यों का सर्वे कर लिया और काम शुरू कर दिया है। स्टेडियम लीज में मिलने के निर्णय के बाद सीएससीएस ही मेंटेनेंस का पूरा खर्च उठा रहा है।