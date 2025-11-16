Raipur Stadium: भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे की तैयारियां तेज, रायपुर स्टेडियम पर 50–60 लाख खर्च प्रस्तावित…

Raipur Stadium: भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे की तैयारियां तेज(photo-patrika)
Raipur Stadium: छत्तीसगढ़ के रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जाना है। अंतरराष्ट्रीय मैच के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (सीएससीएस) ने स्टेडियम के मेंटेनेस संबंधित कार्यों का सर्वे कर लिया और काम शुरू कर दिया है। स्टेडियम लीज में मिलने के निर्णय के बाद सीएससीएस ही मेंटेनेंस का पूरा खर्च उठा रहा है।
पत्रिका टीम ने तैयारियों का जायजा लिया। सीएससीएस के अनुसार सिविल कार्य ज्यादा नहीं हैं। 40-50 लाख रुपए के बजट में काम पूरा हो जाएगा। कुर्सियों की हालत ठीक है, जिसे बदलने की जरूरत नहीं हैं। वहीं, 10 लाख रुपए इलेक्ट्रिक कार्यों के मेंटेनेंस मानकर चल रहे हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय मैच कराने के लायक स्टेडियम तैयार करने में करीब 50-60 लाख रुपए वर्तमान में खर्च किया जाएगा।
सीएससीएस को सभी मेंटनेंस के काम 15 दिन में पूरे करने होंगे। साथ ही सीएससीएस ने खेल, पीडब्ल्यूडी, पुलिस विभाग, नगर निगम समेत आवश्यक सभी विभागों को मेजबानी मिलने की जानकारी भेजने के साथ व्यवस्थाओं में मदद मांगी है।
वर्तमान समय में स्टेडियम में फ्लड लाइट जलानेे योग बिजली का कनेक्शन नहीं है। केवल जनरल कनेक्शन 200 किलोवाट का है। फ्लड लाइट (100 केवी) प्रत्येक हाई मास्ट लाइट के लिए स्टेडियम में 6 हाई मास्ट लाइट लगे हैं, जलाने के लिए ही केवल 600 केवी की जरूरत होगी। इसलिए पूरा मैच जनरेटर में कराया जाएगा। जनरेटर से वनडे मैच कराने में 2.50 लाख रुपए से ज्यादा प्रतिदिन का खर्च आएगा।
स्टेडियम में वर्तमान में केवल जनरल कनेक्शन 200 किलोवाट का है। जिसका बिजली बिल सीएससीएस की ओर से वहन किया जाता है। मैच के लिए पूरे स्टेडियम की सभी लाइटें, अंदर सभी जगहों पर एसी, पंखें की जरूरत ब्राडकॉस्टिंग टीम के लिए बड़े स्तर पर बिजली कनेक्शन की जरूरत होगी। इसके लिए सीएससीएस 15 दिन के लिए 600 किलोवॉट का कनेक्शन लेगा। इसके अलावा आवदेन किया जा चुका।
स्टेडियम का निरीक्षण के लिए अगले सप्ताह ब्रॉडकास्टिंग टीम आने वाली है, जो लाइव प्रसारण की व्यवस्था का जायजा लेगी और सर्वे कर आवश्यक सुधार जानकारी सीएससीएस को देगी।
मैच की तैयारी, टिकट बिक्री और कीमत पर फैसला करने के लिए सीएससीएस की 17 नवंबर को करने जा रहा है। 17 नवंबर से सभी गैलरी और अन्य व्यवस्था की जानकारी सीएससीएस की ओर से दी जाएगी। चीजें तय हो जाएंगी। मिली जानकारी के अनुसार टिकटों की कीमत 1000 रुपए से शुरू हो सकती है। छात्रों को टिकटों की कीमत में कुछ छूट दी जा सकती है।
स्टेडियम में सभी गेटों में पीने के पानी के लिए 22 से ज्यादा वाटर कूलर लगे हैं, जिनकी वर्तमान क्षमता 500 लीटर प्रति घंटा है। सीएससीएस ने सभी गेटों के वाटर कूलर बदलकर ज्यादा क्षमता के लगाने का निर्णय लिया है। अब 3000 लीटर प्रतिघंटा क्षमता वाले वाटर कूलर लगाए जाएंगे, जिससे जनरल गैलरी के दर्शकों को पीने का पानी आसानी से उपलब्ध कराया जा सके।
सीएससीएस डायरेक्टर विजय शाह ने कहा की सीएससीएस ने भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले मैच की तैयारी युद्धस्तर पर शुरू कर दी है। मरम्मत, साफ-सफाई, मैदान बनाने का काम चल रहा है। सभी काम मैच से पहले पूरे कर लिए जाएंगे।
