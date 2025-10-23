Patrika LogoSwitch to English

Gold-Silver Rate: दिवाली के बाद धड़ाम से गिरा सोने का भाव, चांदी भी 11000 रुपये तक सस्ती… जानें लेटेस्ट रेट

Gold-Silver Rate: पिछले 15 दिनों से लगातार कीमतों में इजाफा हुआ था। सोना-चांदी की डिमांड और आपूर्ति के साथ ही विश्व स्तर पर तेजी के देखते हुए इसमें अंतर आया था।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 23, 2025

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट! (photo-patrika)

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट! (photo-patrika)

Gold-Silver Rate: दिवाली में हुई जमकर खरीदी के बाद सोना और चांदी की कीमतें उच्चस्तर पर जाने के बाद कम हुई हैं। पिछले 15 दिनों से लगातार कीमतों में इजाफा हुआ था। सोना-चांदी की डिमांड और आपूर्ति के साथ ही विश्व स्तर पर तेजी के देखते हुए इसमें अंतर आया था।

बुधवार को सोना 132700 प्रति 10 ग्राम जाने के बाद 7400 रुपए कम हुआ है। इसकी कीमत 125300 प्रति 10 ग्राम है। इसी तरह चांदी 186200 प्रति किलो पर पहुंचने के बाद 11000 घटने पर 154000 प्रति किलो है। हालांकि दिवाली के बाद अधिकांश सराफा दुकानों के बंद रहने और आगामी वैवाहिक सीजन को देखते हुए इसकी कीमतों में फेरबदल हो सकता है।

प्रदेश में करीब 500 करोड़ का कारोबार

बता दें कि इस साल दिवाली के दौरान प्रदेश में करीब 500 करोड़ और रायपुर जिले में 250 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। रायपुर सराफा के भूतपूर्व अध्यक्ष हरखमालू ने बताया कि सोना एवं चांदी में उच्चतम स्तर आने के बाद पहली बार गिरावट आई है। स्टॉकिस्टों एवं निवेशकों की मुनाफा वसूली है साथ ही मांग एवं आपूर्ति के बीच का अंतर बराबर होने के साथ ही अगले सप्ताह अमेरिकी फेडरल बैंक की बैठक में ब्याज दरों में कमी होने या ना होने की अनिश्चिता होने के कारण भी सोने चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव हुआ है ।

बाजार खुलने के बाद कीमतों में फेरबदल

दिवाली के बाद सामान्य तौर पर सोना-चांदी की कीमतों कुछ कम होती है। डिमांड और आवक के साथ ही विश्वस्तर पर कीमते की कम होने के कारण ही बाजार में अंतर देखने को मिला है। त्योहारी सीजन में आमतौर पर ज्यादा डिमांड होने के कारण ही इसमें अंतर देखने को मिला है। - सुरेश भंसाली, रायपुर सराफा एसोसिएशन, पूर्व अध्यक्ष

23 Oct 2025 04:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Gold-Silver Rate: दिवाली के बाद धड़ाम से गिरा सोने का भाव, चांदी भी 11000 रुपये तक सस्ती… जानें लेटेस्ट रेट

