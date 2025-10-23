Gold-Silver Rate: दिवाली के बाद धड़ाम से गिरा सोने का भाव, चांदी भी 11000 रुपये तक सस्ती… जानें लेटेस्ट रेट

बता दें कि इस साल दिवाली के दौरान प्रदेश में करीब 500 करोड़ और रायपुर जिले में 250 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। रायपुर सराफा के भूतपूर्व अध्यक्ष हरखमालू ने बताया कि सोना एवं चांदी में उच्चतम स्तर आने के बाद पहली बार गिरावट आई है। स्टॉकिस्टों एवं निवेशकों की मुनाफा वसूली है साथ ही मांग एवं आपूर्ति के बीच का अंतर बराबर होने के साथ ही अगले सप्ताह अमेरिकी फेडरल बैंक की बैठक में ब्याज दरों में कमी होने या ना होने की अनिश्चिता होने के कारण भी सोने चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव हुआ है ।