CG News: नक्सल-हमले में शहीद ASP गिरपुंजे की पत्नी स्नेहा बनाईं गईं डीएसपी, जानें पुलिस विभाग ही क्यों चुना?

शहीद एएसपी आकाश की पत्नी स्नेहा बनाईं गईं डीएसपी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोंटा डिवीजन में 9 जून को प्रेशर IED की चपेट में आने से एएसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए थे। अब उनकी पत्नी स्नेहा गिरपुंजे को राज्य सरकार ने डीएसपी बनाया है।
गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार उन्हे 2 साल वर्ष की परिवीक्षा पर पुलिस अकादमी, चंद्रखुरी में डीएसपी बनाया गया है। विभागीय नियमानुसार प्रशिक्षण के बाद फिल्ड में तैनात किया जाएगा। बता दें कि नक्सल हमले में एएसपी आकाश राव गिरेपुंजे के शहीद होने पर राज्य सरकार द्वारा उनकी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने की घोषणा की गई थी। इसके बाद गृह विभाग द्वारा इसका आदेश जारी किया गया है।
स्नेहा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि "मुझे दूसरे विभाग में भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती थी, लेकिन मैंने पुलिस विभाग ही चुना। साहेब के बाद पुलिस विभाग ही ऐसा है, जिसे मैं करीब से समझती हूं। जानती हूं, पुलिस की नौकरी आसान नहीं, लेकिन साहब मुझे कभी कमजोर नहीं देख सकते थे। सारी चुनौतियां स्वीकार हैं। वर्दी हमेशा साहेब को मेरे करीब रखेगी।"
