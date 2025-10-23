CG News: नक्सल-हमले में शहीद ASP गिरपुंजे की पत्नी स्नेहा बनाईं गईं डीएसपी, जानें पुलिस विभाग ही क्यों चुना?

गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार उन्हे 2 साल वर्ष की परिवीक्षा पर पुलिस अकादमी, चंद्रखुरी में डीएसपी बनाया गया है। विभागीय नियमानुसार प्रशिक्षण के बाद फिल्ड में तैनात किया जाएगा। बता दें कि नक्सल हमले में एएसपी आकाश राव गिरेपुंजे के शहीद होने पर राज्य सरकार द्वारा उनकी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने की घोषणा की गई थी। इसके बाद गृह विभाग द्वारा इसका आदेश जारी किया गया है।