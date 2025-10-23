Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: नक्सल-हमले में शहीद ASP गिरपुंजे की पत्नी स्नेहा बनाईं गईं डीएसपी, जानें पुलिस विभाग ही क्यों चुना?

Raipur News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोंटा डिवीजन में 9 जून को प्रेशर IED की चपेट में आने से एएसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए थे।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 23, 2025

शहीद एएसपी आकाश की पत्नी स्नेहा बनाईं गईं डीएसपी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

शहीद एएसपी आकाश की पत्नी स्नेहा बनाईं गईं डीएसपी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोंटा डिवीजन में 9 जून को प्रेशर IED की चपेट में आने से एएसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए थे। अब उनकी पत्नी स्नेहा गिरपुंजे को राज्य सरकार ने डीएसपी बनाया है।

गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार उन्हे 2 साल वर्ष की परिवीक्षा पर पुलिस अकादमी, चंद्रखुरी में डीएसपी बनाया गया है। विभागीय नियमानुसार प्रशिक्षण के बाद फिल्ड में तैनात किया जाएगा। बता दें कि नक्सल हमले में एएसपी आकाश राव गिरेपुंजे के शहीद होने पर राज्य सरकार द्वारा उनकी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने की घोषणा की गई थी। इसके बाद गृह विभाग द्वारा इसका आदेश जारी किया गया है।

पत्नी ने पुलिस विभाग ही क्यों चुना?

स्नेहा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि "मुझे दूसरे विभाग में भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती थी, लेकिन मैंने पुलिस विभाग ही चुना। साहेब के बाद पुलिस विभाग ही ऐसा है, जिसे मैं करीब से समझती हूं। जानती हूं, पुलिस की नौकरी आसान नहीं, लेकिन साहब मुझे कभी कमजोर नहीं देख सकते थे। सारी चुनौतियां स्वीकार हैं। वर्दी हमेशा साहेब को मेरे करीब रखेगी।"

ये भी पढ़ें

Good News: अब विधवा आश्रित बहुओं और विवाहित बेटियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति
सुरजपुर
Good news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 03:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: नक्सल-हमले में शहीद ASP गिरपुंजे की पत्नी स्नेहा बनाईं गईं डीएसपी, जानें पुलिस विभाग ही क्यों चुना?

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhath Puja: राजधानी में छठ महापर्व की धूम, महादेवघाट समेत 50 तालाबों में होगी पूजा, 27 अक्टूबर को होगी रंगारंग शाम

छठ पूजा (फोटो सोर्स- iStock)
रायपुर

Weather Update: मानसून की वापसी… अगले 4 दिन तक इस जिले में होगी बारिश, जानें कब से बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी (Patrika Photo)
रायपुर

छत्तीसगढ़ के उद्योगों पर पर्यावरणीय सख्ती, नियम तोड़े तो देना होगा दोगुना जुर्माना… इस नई अधिसूचना से मची हलचल

co2 कम उत्सर्जन करने पर मिलेगा फायदा (फोटो सोर्स- iStock)
रायपुर

Gold-Silver Rate: दिवाली के बाद धड़ाम से गिरा सोने का भाव, चांदी भी 11000 रुपये तक सस्ती… जानें लेटेस्ट रेट

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट! (photo-patrika)
रायपुर

नया रायपुर की हरियाली और संस्कृति ने छू लिया असरानी का दिल, प्लॉट लेने की जताई थी इच्छा… जानें उन्होंने क्या कहा था?

नया रायपुर की हरियाली और संस्कृति ने छू लिया असरानी का दिल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.