Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सुरजपुर

Good News: अब विधवा आश्रित बहुओं और विवाहित बेटियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

Good News: अनुकंपा नियोजन से जुड़ा जेबीसीसीआई-11 का इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन-16 अब 1 जुलाई 2021 से माना जाएगा प्रभावी

सुरजपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 05, 2025

Good news
SECL officers meeting (Photo- Patrika)

बिश्रामपुर। कोल इंडिया के लाखों कर्मियों और उनके परिवारों के लिए राहत भरी खबर (Good News) आई है। अनुकंपा नियोजन से जुड़ा जेबीसीसीआई-11 का इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन-16 अब 1 जुलाई 2021 से प्रभावी माना जाएगा। इस फैसले से मृतक कर्मियों के आश्रितों में विधवा बहुएं और विवाहित बेटियों को भी नियोजन का रास्ता साफ हो गया है। पहले इसे 1 जुलाई 2024 से लागू करने का निर्देश जारी हुआ था, लेकिन हाल ही में हुई अनुकंपा नियोजन एसओपी समीक्षा कमेटी की बैठक में इसे तीन साल पहले से लागू करने पर सहमति बनी।

बैठक की अध्यक्षता एसईसीएल के निदेशक एचआर बिरंची दास ने की। बैठक में प्रमुख रूप से सहमति बनी कि विधवा आश्रित बहुएं और विवाहित बेटियां अब नियोजन की पात्र (Good News) होंगी। पहले मृतक कर्मी के निधन के 1 वर्ष के भीतर आवेदन देना अनिवार्य था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।

यदि कोई आश्रित महिला नियोजन नहीं चाहती है तो वह बाद में भी कंपनसेशन का आवेदन कर सकती है। ऐसे में उन्हें मृत्यु की तारीख से एरियर सहित भुगतान मिलेगा। बैठक (Good News) में यह भी तय हुआ कि इन सिफारिशों को मानकीकरण समिति में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां अंतिम मुहर लगेगी।

ये भी पढ़ें

Ramgarh Pahad: रामगढ़ पहाड़ मामले में भाजपा ने गठित की 3 सदस्यीय अध्ययन समिति, पूर्व डिप्टी सीएम ने CM को लिखा था पत्र
अंबिकापुर
Ramgarh Pahad

Good News: हजारों परिवारों को मिलेगी राहत

श्रमिक नेताओं ने कहा कि अब हजारों परिवारों को राहत (Good News) मिलेगी, जो अब तक विवाहित बेटियों और बहुओं को नियोजन से वंचित मानते थे। वहीं अन्य श्रमिक नेताओं का मानना है कि यह फैसला परिवार की आजीविका को सुरक्षित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

पहले बेटों व अविवाहित बेटियों तक सीमित था नियम

ज्ञात हो कि कोल इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों में हर साल बड़ी संख्या में कर्मियों की मृत्यु सेवा काल में होती है। पहले अनुकंपा नियोजन केवल बेटों और अविवाहित बेटियों तक सीमित था, जिससे कई परिवार आर्थिक संकट में फंस जाते थे। अब बहुओं और विवाहित बेटियों को (Good News) शामिल करने से मृतक कर्मी के परिवार की आजीविका और भविष्य सुरक्षित होगा।

ये भी पढ़ें

Lutti dam incident: बांध टूटने से बहे एक और बच्चे की 1 किमी दूर मिली लाश, अब तक 5 शव बरामद, मंत्री ने बांटा मुआवजा
बलरामपुर
Lutti dam incident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 07:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Good News: अब विधवा आश्रित बहुओं और विवाहित बेटियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट