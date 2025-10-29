चक्रवात की रफ्तार बढ़ी… 30 व 31 अक्टूबर को झमाझम बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया Alert

CG Weather Update: बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के कारण मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। इसके कारण मंगलवार की सुबह से ही जिले में बादल छाए रहे है। कहीं-कहीं बूंदाबांदी भी हुई। इसके पहले रात में झमाझम बारिश भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार 31 तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होगी। क्योकि धान का फसल पककर तैयार है या कहीं-कहीं फसल पक रहा है।