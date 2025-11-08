15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू, 182 केन्द्रों के लिए 74 नोडल अधिकारी नियुक्त… प्रशासन सतर्क

Dhan Kharidi: महासमुंद जिले के 182 धान खरीदी केंद्रों में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। खरीदी के लिए बारदानों की व्यवस्था की जा रही है। इधर, सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल से फड़ों में व्यवस्था बिगड़ गई है। धान खरीदी केन्द्रों के संचालन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के साथ उपार्जित धान के भुगतान के लिए आवश्यक राशि, बारदाने एवं परिवहन की व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने नोडल अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं।