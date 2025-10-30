CG News: इस जिले के 425 पंचायतों का बड़ा फैसला, कहा- अब नहीं उगाएंगे ग्रीष्मकालीन धान… जानें क्या है वजह?

बता दें कि इस साल 39 प्रतिशत से कम वर्षा हुई। सबसे खराब स्थिति बेमेतरा तहसील की रही। जिले में इस वर्ष औसतन केवल 557 मिमी वर्षा हुई, जो पिछले 10 वर्षों के औसत 906 मिमी से लगभग 39 प्रतिशत कम है। 9 तहसीलों में से बेमेतरा तहसील की स्थिति सबसे गंभीर रही, जहां सिर्फ 483 मिमी वर्षा दर्ज की गई। अन्य तहसीलों में भिभौरी में औसत का 48%, दाढ़ी 53%, बेरला व देवकर 59%, नवागढ़ 62%, नांदघाट 73%, साजा 75% और थानखम्हरिया में 90% बारिश हुई। कुल मिलाकर जिले में औसत के मुकाबले केवल 61.5 प्रतिशत वर्षा हुई है।