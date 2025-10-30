Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेमेतरा

CG News: इस जिले के 425 पंचायतों का बड़ा फैसला, कहा- अब नहीं उगाएंगे ग्रीष्मकालीन धान… जानें क्या है वजह?

CG News: इस वर्ष औसत से कम वर्षा होने के कारण भूजल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने भी जिलेवासियों को भूजल के अंधाधुंध दोहन से बचने की सलाह दी है।

2 min read
Google source verification

बेमेतरा

image

Khyati Parihar

Oct 30, 2025

धान की फसल (Photo-IANS)

धान की फसल (Photo-IANS)

CG News: बेमेतरा जिले में इस वर्ष औसत से कम वर्षा होने के कारण भूजल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने भी जिलेवासियों को भूजल के अंधाधुंध दोहन से बचने की सलाह दी है। इसी पृष्ठभूमि में जिले की 425 ग्राम पंचायतों ने सर्वसम्मति से आगामी रबी सीजन में ग्रीष्मकालीन धान की खेती न करने का प्रस्ताव पारित किया है।

बता दें कि इस साल 39 प्रतिशत से कम वर्षा हुई। सबसे खराब स्थिति बेमेतरा तहसील की रही। जिले में इस वर्ष औसतन केवल 557 मिमी वर्षा हुई, जो पिछले 10 वर्षों के औसत 906 मिमी से लगभग 39 प्रतिशत कम है। 9 तहसीलों में से बेमेतरा तहसील की स्थिति सबसे गंभीर रही, जहां सिर्फ 483 मिमी वर्षा दर्ज की गई। अन्य तहसीलों में भिभौरी में औसत का 48%, दाढ़ी 53%, बेरला व देवकर 59%, नवागढ़ 62%, नांदघाट 73%, साजा 75% और थानखम्हरिया में 90% बारिश हुई। कुल मिलाकर जिले में औसत के मुकाबले केवल 61.5 प्रतिशत वर्षा हुई है।

वैज्ञानिक संस्थानों की चेतावनी और सुझाव

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक (ओडिशा) ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि ग्रीष्मकालीन धान की खेती से भूजल पर भारी दबाव पड़ता है, जो पर्यावरण और कृषि दोनों के लिए हानिकारक है। संस्थान ने किसानों को सुझाव दिया है कि वे धान के स्थान पर कम पानी वाली फसलें जैसे मूंग, उड़द, चना, मक्का, तिलहन, सब्जियां, तरबूज और खरबूजा आदि की खेती करें।

प्रशासन की अपील: किसान दिखाएं गंभीरता

कलेक्टर रणवीर शर्मा ने किसानों से अपील की है कि वे ग्राम पंचायतों द्वारा पारित संकल्प का पालन करें। उन्होंने कहा कि कम वर्षा और घटते भूजल को देखते हुए ग्रीष्मकालीन धान की खेती से बचना बेहद आवश्यक है। किसान वैकल्पिक फसलों की ओर रुख करें ताकि आने वाले समय में जल संकट से राहत मिल सके।

ग्रामीण क्षेत्र से निकली उदाहरणीय पहल

जिले की 10.84 लाख की आबादी में 90 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। ऐसे में 425 ग्राम पंचायतों का यह सामूहिक निर्णय जल संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक और अनुकरणीय पहल माना जा रहा है।

भूजल पर भारी ग्रीष्मकालीन धान

पिछले रबी सीजन में जिले के 1.73 लाख हेक्टेयर रकबे में से 26,680 हेक्टेयर (करीब 65 हजार एकड़) में ग्रीष्मकालीन धान की खेती की गई थी। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार 1 किलोग्राम धान उत्पादन के लिए 2500 से 3000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इस कारण गर्मी के मौसम में भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हुआ, जिससे जिले के कई गांवों में हैंडपंप और ट्यूबवेल सूख गए।

भूजल गिरने से पीने के पानी की किल्लत, बिजली खपत में वृद्धि, भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी गंभीर समस्याएं सामने आईं।

ये भी पढ़ें

खेतों में उतरे कलेक्टर… एप से किया फसल का फिजिकल वेरिफिकेशन, किसानों से भी की सीधी बातचीत
बलोदा बाज़ार
फसल का भौतिक सत्यापन करने कलेक्टर पहुंचे फील्ड (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 10:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / CG News: इस जिले के 425 पंचायतों का बड़ा फैसला, कहा- अब नहीं उगाएंगे ग्रीष्मकालीन धान… जानें क्या है वजह?

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: शिवनाथ के एनीकट से किशोर का पैर फिसला, 15 वर्षीय बालक की डूबने से मौत

CG News: शिवनाथ के एनीकट से किशोर का पैर फिसला, 15 वर्षीय बालक की डूबने से मौत
बेमेतरा

CG News: शीतला माता मंदिर में बड़ी चोरी, अज्ञात चोरों ने सोना-चांदी और नकदी पर किया हाथ साफ…

CG News: शीतला माता मंदिर में बड़ी चोरी, अज्ञात चोरों ने सोना-चांदी और नकदी पर किया हाथ साफ...(photo-patrika)
बेमेतरा

CG News: रईसजादे ने कार से रौंदा, युवक की मौत, सर्व समाज ने बंद कराया बाजार

CG News: रईसजादे ने कार से रौंदा, युवक की मौत, सर्व समाज ने बंद कराया बाजार
बेमेतरा

Leave Steering Movement: स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन के समर्थन में ड्राइवरों की रैली, यात्रियों को हो रही दिक्कतें

Leave Steering Movement (Photo source- Patrika)
बेमेतरा

छत्तीसगढ़ की धरती पर उतरा यूरोप का परिंदा, गिधवा-परसदा में ‘Mallard’ का ऐतिहासिक आगमन

गिधवा-परसदा में ‘Mallard’ (Photo source- Patrika)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.