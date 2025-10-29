Dhan Kharidi: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए पंजीयन की आ गई अंतिम तारीख, फटाफट कराए ये काम नहीं तो…

पंजीकृत किसानों को 11 अंकों की फार्मर आईडी जारी की जाएगी, जिसके माध्यम से वे धान विक्रय, फसल बीमा, प्रधानमंत्री किसान समान निधि की आगामी किस्त सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ पारदर्शी रूप से प्राप्त कर सकेंगे। किसान स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं या फिर अपने क्षेत्र की सेवा सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र अथवा राजस्व विभाग के पटवारी के माध्यम से यह कार्य करा सकते हैं।