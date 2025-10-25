Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

खेतों में उतरे कलेक्टर… एप से किया फसल का फिजिकल वेरिफिकेशन, किसानों से भी की सीधी बातचीत

Baloda Bazar News: कलेक्टर ने उपस्थित किसानों से इस वर्ष धान की खेती, एग्रीस्टेक पंजीयन आदि के बारे में पूछताछ कर जानकारी ली। किसानों ने बताया कि इस बार उन्होंने अपने खेत में महामाया धान लगाया हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

बलोदा बाज़ार

image

Khyati Parihar

Oct 25, 2025

फसल का भौतिक सत्यापन करने कलेक्टर पहुंचे फील्ड (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फसल का भौतिक सत्यापन करने कलेक्टर पहुंचे फील्ड (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Baloda Bazar News: कलेक्टर दीपक सोनी शुक्रवार को किसान द्वारा लगाए गए फसल का सत्यापन करने किसानों के खेत पहुंचे। उन्होंने ग्राम कोकड़ी में किसानों की उपस्थिति में फिजिकल वेरिफिकेशन एप के माध्यम से खेत के रकबे में लगे धान फसल का सत्यापन किया और किसानों को उनके दावा आपत्ति निराकरण के बारे में जानकारी दी।

फसल का भौतिक सत्यापन करने कलेक्टर पहुंचे फील्ड

कलेक्टर ने उपस्थित किसानों से इस वर्ष धान की खेती, एग्रीस्टेक पंजीयन आदि के बारे में पूछताछ कर जानकारी ली। किसानों ने बताया कि इस बार उन्होंने अपने खेत में महामाया धान लगाया हैं। फसल की पैदावार अच्छी हैं और कुछ दिनों में कटाई शुरू करना हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एग्रीस्टेक में पंजीयन हो गया हैं। पंजीयन में कोई दिक्कत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य में धान खरीदी होगी इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारी की जा रही है।

बताया गया कि बलौदा बाजार विकासखंड के ग्राम कोकड़ी के किसान कृषक संतोष राउतराय पहन 16 में खसरा नंबर 37/1, 37/3, 37/4 कृषि भूमि स्थित है। किसान संतोष के द्वारा उक्त कृषि भूमि में धान फसल लगाया गया है। इस वर्ष महामाया धान लगाया गया हैं। किसान के द्वारा ग्राम सभा में अपने खेत में धान फसल लगे होने के सम्बन्ध में दावा आपत्ति की गई। इस दौरान उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं उमेश गुप्ता, खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा, नायब तहसीलदार अक्षय तिवारी, सहायक भू अधीक्षक सुरेश देवांगन सहित पटवारी मौजूद थे।

ये भी पढ़ें

बल्ले-बल्ले! सरकार ने बढ़ाई PM आवास योजना की राशि, अब घर बनाने के लिए मिलेंगे इतने लाख रुपए… जानें Details
रायपुर
पीएम आवास योजना में अब मिलेंगे 2.82 लाख (Image Source - Social Media)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 10:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / खेतों में उतरे कलेक्टर… एप से किया फसल का फिजिकल वेरिफिकेशन, किसानों से भी की सीधी बातचीत

बड़ी खबरें

View All

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

शिवनाथ नदी में डूबने से दो सगे भाई समेत 3 युवकों की मौत, एक ने ऐसी बचाई अपनी जान… जानें कैसे हुआ हादसा?

डूबने से तीन की मौत (Photo Video SS)
बलोदा बाज़ार

CG News: सीमेंट ढोने के चक्कर में गई ड्राइवर की नौकरी, महतारी एक्सप्रेस में की थी लापरवाही

लापरवाही सीमेंट ढोते पकड़ा गया ड्राइवर (Photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार

Chhattisgarh News: कला-संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन, शहर में मनाई गई रंगोली की 50 साल पुरानी परंपरा

कला-संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन (Photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार

Raipur knife attack: बेखौफ चाकूबाजों का आतंक जारी! 3 युवकों पर हमला, एक की मौत, दो गंभीर

बेखौफ चाकूबाजों का हमला (Photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार

Dhanteras 2025: धनतेरस आज… सोना-चांदी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में दिखी भीड़, व्यापारी उत्साहित

धनतेरस में बाजार गुलजार (Photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.