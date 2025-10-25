खेतों में उतरे कलेक्टर… एप से किया फसल का फिजिकल वेरिफिकेशन, किसानों से भी की सीधी बातचीत

बताया गया कि बलौदा बाजार विकासखंड के ग्राम कोकड़ी के किसान कृषक संतोष राउतराय पहन 16 में खसरा नंबर 37/1, 37/3, 37/4 कृषि भूमि स्थित है। किसान संतोष के द्वारा उक्त कृषि भूमि में धान फसल लगाया गया है। इस वर्ष महामाया धान लगाया गया हैं। किसान के द्वारा ग्राम सभा में अपने खेत में धान फसल लगे होने के सम्बन्ध में दावा आपत्ति की गई। इस दौरान उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं उमेश गुप्ता, खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा, नायब तहसीलदार अक्षय तिवारी, सहायक भू अधीक्षक सुरेश देवांगन सहित पटवारी मौजूद थे।