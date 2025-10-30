Dhan Kharidi: 9 हजार 380 किसानों का पंजीयन नहीं.. 31 अक्टूबर निकला तो समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाएंगे धान

CG Dhan Kharidi: धान बेचने और किसान सम्मान निधि पाने के लिए किसानों से मांगे जा रहे ‘डिजीटल डाक्यूमेंट’ से दिक्कत बढ़ गई है। बता दें कि एग्रीस्टेक पोर्टल में अब तक 9380 किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया है, जबकि अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय है। इसमें में पंजीयन नहीं होने पर किसान खरीफ सीजन में बोए धान को समर्थन मूल्य में नहीं बेच पाएंगे। इसके साथ ही उन्हें सम्मान निधि से भी वंचित होना पड़ सकता है। ( CG News ) डिजिटल क्रॉप सर्विस (डीसीएस) सॉफ्टवेयर और भुइयां एप के डाटा में अंतर के कारण यह अड़चन बनी हुई है। समय रहते समाधान नहीं होने पर ये किसान अपनी जमीन पर धान नहीं बेच पाएंगे और साथ ही किसान सम्मान निधि से भी वंचित हो जाएंगे।