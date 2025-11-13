Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

CG Dhan Kharidi: दो दिन बाद धान खरीदी, समिति कर्मचारियों की हड़ताल से मंडराया संकट, नहीं मिल रहा टोकन

CG Dhan Kharidi: आंदोलनकारियों ने धमतरी जिले में कलेक्टर और उप-पंजीयक कार्यालय का घेराव करते हुए दो दिन का अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी दी गई है कि मांगें पूरी न होने पर वे धमतरी-रायपुर मार्ग पर चक्काजाम करेंगे।

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Nov 13, 2025

CG Dhan Kharidi: दो दिन बाद धान खरीदी, समिति कर्मचारियों की हड़ताल से मंडराया संकट, नहीं मिल रहा टोकन

दो दिन बाद धान खरीदी (Photo Patrika)

CG Dhan Kharidi: प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने में अब सिर्फ दो दिन बाकी हैं, लेकिन सहकारी समितियों की हड़ताल ने पूरी तैयारी पर ब्रेक लगा दिया है। शासन की ओर से खरीदी की औपचारिक घोषणा के बावजूद जिले की 96 समितियों में एक भी केंद्र पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है। हड़ताल के चलते धान तौल, पंजीयन, टोकन वितरण और बारदाना प्रबंधन जैसे जरूरी काम ठप हैं, जिससे किसान भी चिंतित हैं।

सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ और धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ की संयुक्त हड़ताल लगातार जारी है। कर्मचारियों की मांगें न माने जाने और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ की गई कार्रवाई से संघ में आक्रोश है। बुधवार को आंदोलनकारियों ने धमतरी जिले में कलेक्टर और उप-पंजीयक कार्यालय का घेराव करते हुए दो दिन का अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी दी गई है कि मांगें पूरी न होने पर वे धमतरी-रायपुर मार्ग पर चक्काजाम करेंगे। शासन की ओर से हड़ताली कर्मचारियों को नोटिस भी दिया जा रहा है।

इस बीच शासन ने खरीदी केंद्रों को चालू रखने के लिए ‘जुगाड़’ शुरू कर दिए हैं। समितियों में पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कृषि, खाद्य और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को नोडल अधिकारी के रूप में ड्यूटी दी गई है। मगर जमीनी हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं, अधिकांश केंद्रों में कंप्यूटर, प्रिंटर, तौल मशीन और नमी मापक यंत्र अब तक कार्यरत नहीं हैं।

खाद्य विभाग के अनुसार, इस सीजन में १ लाख २८ हजार पंजीकृत किसानों से ७६ लाख क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। इसके लिए करीब 1 करोड़ 90 लाख बारदानों की आवश्यकता होगी। विभाग का दावा है कि बारदाने की आपूर्ति और केंद्रों की सफाई, फेंसिंग, ड्रेनेज व अन्य इंतजाम किए जा रहे हैं।

फिलहाल तो टोकन लेना ही असंभव

हकीकत यह है कि तकनीकी स्तर पर अभी गंभीर खामियां हैं। सबसे बड़ी समस्या किसानों के ऑनलाइन टोकन सिस्टम की है। इस साल ऐप में तकनीकी बदलाव के बाद किसानों का डाटा अपलोड ही नहीं हुआ है, जिससे टोकन कटना संभव नहीं है।

शासन की तैयारी कागजों तक सीमित

हालात यह हैं कि एक ओर सरकार तैयारी पूरी होने का दावा कर रही है, वहीं जमीनी स्तर पर खरीदी व्यवस्था अस्त-व्यस्त है। किसानों की निगाहें अब 14 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं, जहां से ही इस गतिरोध का समाधान निकलने की उम्मीद है। फिलहाल सवाल यही है कि धान खरीदी समय पर शुरू होगी या एक बार फिर शासन की तैयारियां कागजों तक सीमित रह जाएंगी? ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई है।

शासन की ओर से धान खरीदी की तैयारी कर ली गई है, तो इसका स्वागत है। किसानों को उपज बेचने में कोई समस्या न हो। संघ शासन के दबाव से डरने वाले नहीं हैं। जब शासन खरीदी की तैयारी कर ली है, तो हड़ताली कर्मियों पर दबाव व कार्रवाई भी समझ से परे है।

  • ईश्वर श्रीवास, प्रदेश महासचिव छग सहकारी समिति कर्मचारी संघ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 11:47 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG Dhan Kharidi: दो दिन बाद धान खरीदी, समिति कर्मचारियों की हड़ताल से मंडराया संकट, नहीं मिल रहा टोकन

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: धान खरीदी से पहले अवैध व्यापार पर कड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र से 303 क्विंटल परिवहन, मंडी के सामने जब्त

CG News: धान खरीदी से पहले अवैध व्यापार पर कड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र से 303 क्विंटल परिवहन, मंडी के सामने जब्त
राजनंदगांव

CG News: महिला समूहों से धोखाधड़ी, 14 लाख रुपए का किया गबन, तीन बैंक कर्मी गिरफ्तार

CG News: महिला समूहों से धोखाधड़ी, 14 लाख रुपए का किया गबन, तीन बैंक कर्मी गिरफ्तार
राजनंदगांव

पत्रिका खबर का असर, पोहा उद्योग को मिली बड़ी राहत, धान पर अब केवल 1 प्रतिशत मंडी शुल्क

पत्रिका खबर का असर, पोहा उद्योग को मिली बड़ी राहत, धान पर अब केवल 1 प्रतिशत मंडी शुल्क
राजनंदगांव

CG Accident: युवक के सिर पर कंटेनर का पहिया चढ़ा, मौके पर ही हो गई मौत

CG Accident: युवक के सिर पर कंटेनर का पहिया चढ़ा, मौके पर ही हो गई मौत
राजनंदगांव

CG News: 10 करोड़ से बन रहा ऐतिहासिक जैन मंदिर, आचार्य विद्यासागर महाराज ने लिया था मंदिर निर्माण का संकल्प

CG News: 10 करोड़ से बन रहा ऐतिहासिक जैन मंदिर, आचार्य विद्यासागर महाराज ने लिया था मंदिर निर्माण का संकल्प
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.