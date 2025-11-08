CG News: सुकमा में एसआईआर प्रक्रिया जारी, 7 फरवरी 2026 को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

‘कोई मतदाता न छूटे’, एसआईआर प्रक्रिया जारी (photo source- Patrika)
CG News: सुकमा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है। इस अभियान के तहत 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक विधानसभा 90-कोंटा के सभी बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। बीएलओ योग्य नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ रहे हैं, वहीं मृत, डुप्लीकेट, स्थायी रूप से स्थानांतरित या लंबे समय से अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाने की कार्यवाही भी की जा रही है।
तैयार सूची मतदान केंद्र, ग्राम पंचायत, तहसील एवं जिला कार्यालयों सहित राज्य की वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाएगी। जिन परिवारों के नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज थे, उन्हें किसी भी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है। वहीं, जिनका नाम या पारिवारिक नाम उस सूची में नहीं था, उन्हें निवास एवं जन्मतिथि प्रमाण के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। अंदरूनी इलाकों में जिला प्रशासन विशेष शिविरों का आयोजन कर आवश्यक प्रमाणपत्र जैसे जाति, निवास या वनाधिकार दस्तावेज़ भी उपलब्ध करा रहा है।
CG News: मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। छूटे हुए नागरिक 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी कर शुद्ध और त्रुटिरहित मतदाता सूची के निर्माण में सहयोग दें।
बड़ी खबरेंView All
सुकमा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग