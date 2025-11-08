CG News: सुकमा में एसआईआर प्रक्रिया जारी, 7 फरवरी 2026 को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

तैयार सूची मतदान केंद्र, ग्राम पंचायत, तहसील एवं जिला कार्यालयों सहित राज्य की वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाएगी। जिन परिवारों के नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज थे, उन्हें किसी भी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है। वहीं, जिनका नाम या पारिवारिक नाम उस सूची में नहीं था, उन्हें निवास एवं जन्मतिथि प्रमाण के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। अंदरूनी इलाकों में जिला प्रशासन विशेष शिविरों का आयोजन कर आवश्यक प्रमाणपत्र जैसे जाति, निवास या वनाधिकार दस्तावेज़ भी उपलब्ध करा रहा है।