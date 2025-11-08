Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुकमा

CG News: सुकमा में एसआईआर प्रक्रिया जारी, 7 फरवरी 2026 को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

CG News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू हो गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

सुकमा

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 08, 2025

‘कोई मतदाता न छूटे’, एसआईआर प्रक्रिया जारी (photo source- Patrika)

‘कोई मतदाता न छूटे’, एसआईआर प्रक्रिया जारी (photo source- Patrika)

CG News: सुकमा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है। इस अभियान के तहत 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक विधानसभा 90-कोंटा के सभी बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। बीएलओ योग्य नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ रहे हैं, वहीं मृत, डुप्लीकेट, स्थायी रूप से स्थानांतरित या लंबे समय से अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाने की कार्यवाही भी की जा रही है।

CG News: विशेष शिविरों का आयोजन

तैयार सूची मतदान केंद्र, ग्राम पंचायत, तहसील एवं जिला कार्यालयों सहित राज्य की वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाएगी। जिन परिवारों के नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज थे, उन्हें किसी भी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है। वहीं, जिनका नाम या पारिवारिक नाम उस सूची में नहीं था, उन्हें निवास एवं जन्मतिथि प्रमाण के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। अंदरूनी इलाकों में जिला प्रशासन विशेष शिविरों का आयोजन कर आवश्यक प्रमाणपत्र जैसे जाति, निवास या वनाधिकार दस्तावेज़ भी उपलब्ध करा रहा है।

अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी

CG News: मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। छूटे हुए नागरिक 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी कर शुद्ध और त्रुटिरहित मतदाता सूची के निर्माण में सहयोग दें।

ये भी पढ़ें

जीवित को मृत दिखाया, कांग्रेस का आरोप– मतदाता सूची में हेराफेरी कर बेलतरा सीट जीती भाजपा, लगाए ये गंभीर आरोप
बिलासपुर
जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 01:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / CG News: सुकमा में एसआईआर प्रक्रिया जारी, 7 फरवरी 2026 को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

बड़ी खबरें

View All

सुकमा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बस्तर में फिर गूंजी रेड की आहट! सुकमा-दंतेवाड़ा में 12 ठिकानों पर NIA की छापेमारी

सुकमा-दंतेवाड़ा में 12 ठिकानों पर NIA की रेड (photo source- Patrika)
सुकमा

Paddy Purchase: अब किसान खुद ले सकेंगे धान खरीदी का टोकन, लॉन्च हुआ ‘तुंहर टोकन’ ऐप

‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप (photo source- Patrika)
सुकमा

SIR सर्वे को लेकर बस्तर में बढ़ा विरोध, पूर्व विधायक बोले- एक लाख लोग वोटर लिस्ट से हो जाएंगे बाहर

अधूरा सर्वे बना चिंता (photo source- Patrika)
सुकमा

Placement Camp: महिलाओं को मिला रोजगार का नया अवसर, जिला प्रशासन ने लगाया मेगा प्लेसमेंट कैंप

महिलाओं के लिए मेगा प्लेसमेंट कैंप आयोजित (photo source- Patrika)
सुकमा

CG News: सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किया ध्वस्त, 17 नग रायफल हथियार बरामद

CG News: सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किया ध्वस्त, 17 नग रायफल हथियार बरामद
सुकमा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.