Vande Mataram: वंदे मातरम के आज 150 वर्ष पुरे, ग्राम पंचायत से राज्य स्तर तक राष्ट्रभक्ति का महोत्सव…

Vande Mataram: वंदे मातरम् की 150 वीं वर्षगांठ पूरे देश के लिए गर्व और राष्ट्रभक्ति का अद्वितीय अवसर है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के मार्गदर्शन में इस ऐतिहासिक पर्व को वर्षभर चलने वाले महाअभियान के रूप में मनाया जा रहा है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 07, 2025

Vande Mataram: वंदे मातरम के आज 150 वर्ष पुरे, ग्राम पंचायत से राज्य स्तर तक राष्ट्रभक्ति का महोत्सव...(photo-patrika)

Vande Mataram: वंदे मातरम के आज 150 वर्ष पुरे, ग्राम पंचायत से राज्य स्तर तक राष्ट्रभक्ति का महोत्सव...(photo-patrika)

Vande Mataram: वंदे मातरम् की 150 वीं वर्षगांठ पूरे देश के लिए गर्व और राष्ट्रभक्ति का अद्वितीय अवसर है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के मार्गदर्शन में इस ऐतिहासिक पर्व को वर्षभर चलने वाले महाअभियान के रूप में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी यह आयोजन जनभागीदारी के साथ चार चरणों में ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक भव्य रूप में संपन्न किया जाएगा। देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रमों से वातावरण देशभक्ति के रंग में रंगेगा।

Vande Mataram: ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक आयोजन

वंदे मातरम़् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया जाएगा। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रात: 10 से 11 बजे तक दूरदर्शन पर प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री के उद्बोधन के पश्चात पूरे देश में एक साथ वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। गीत के बोल और धुन पोर्टल vandemataramvz®. in पर उपलब्ध हैं।

कार्यक्रम चार चरणों में आयोजित होगा। प्रथम चरण 7 से 14 नवंबर तक, द्वितीय चरण 19 से 26 जनवरी 2026, तृतीय चरण 7 से 15 अगस्त 2026 (हर घर तिरंगा अभियान के साथ) और चतुर्थ चरण 1 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान राज्य के सभी जिलों, जनपदों, ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों एवं सामाजिक संगठनों में राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन के साथ विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे।

जनप्रतिनिधियों की सहभागिता

राज्य के सभी जिलों में मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रत्येक जिले में स्थानीय कलाकारों, छात्रों, सामाजिक संस्थाओं और नागरिक समूहों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि यह अभियान एक जनआंदोलन का रूप ले सके।

विद्यालयों में आयोजन

प्रदेश के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम विषय पर विशेष सभाएं, निबंध, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, पोस्टर निर्माण, एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होंगी। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट-गाइड और स्कूल बैंड के माध्यम से वंदे मातरम से संबंधित संगीतमय प्रस्तुतियां दी जाएंगी। राज्य पुलिस बैंड भी सार्वजनिक स्थलों पर वंदे मातरम और देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रमों से वातावरण को देशभक्ति के रंग में रंगेगा।

