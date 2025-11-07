Vande Mataram: वंदे मातरम के आज 150 वर्ष पुरे, ग्राम पंचायत से राज्य स्तर तक राष्ट्रभक्ति का महोत्सव…

Vande Mataram: वंदे मातरम् की 150 वीं वर्षगांठ पूरे देश के लिए गर्व और राष्ट्रभक्ति का अद्वितीय अवसर है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के मार्गदर्शन में इस ऐतिहासिक पर्व को वर्षभर चलने वाले महाअभियान के रूप में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी यह आयोजन जनभागीदारी के साथ चार चरणों में ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक भव्य रूप में संपन्न किया जाएगा। देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रमों से वातावरण देशभक्ति के रंग में रंगेगा।