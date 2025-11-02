जीवित को मृत दिखाया, कांग्रेस का आरोप– मतदाता सूची में हेराफेरी कर बेलतरा सीट जीती भाजपा, लगाए ये गंभीर आरोप

जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Politics News: जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी ने आरोप लगाया है कि जिले में मतदाता सूची में गड़बड़ी कर भाजपा ने चुनाव जीता है। उन्होंने बेलतरा में गड़बड़ी को लेकर दस्तावेज प्रस्तुत कर कहा कि वहां वर्षों से रह रहे लोगों को बाहरी बता दिया। उन्होंने कहा कि बूथों से कांग्रेस समर्थकों के नाम हटाए। बेलतरा कांग्रेस 12 - 14 राउंड तक आगे थी।पत्रवार्ता में केशरवानी ने उक्त आरोप लगाए।
इस दौरान गतौरी निवासी एक वोटर 74 वर्षीय राधेलाल खरे भी उनके साथ उपस्थित थे। केशरवानी ने वोटर लिस्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि खरे को लिस्ट में मृत बताया गया है, जबकि वे जीवित हैं और कांग्रेस के सदस्य हैं। इसकी शिकायत प्रशासन से करने सवाल पर कहा कि अभी प्रारंभिक इतनी ही गड़बड़ी मिली है, पड़ताल जारी रहेगी और इसके बाद आंदोलन कर कार्रवाई की मांग की जाएगी। इस गड़बड़ी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 1 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर हुए हैं।
केशरवानी ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर कुछ समय पूर्व राहुल गांधी द्वारा किए सार्वजनिक खुलासे के बाद निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लेते हुए बिना सत्यापन के ऑनलाइन नाम काटने की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाया। हालांकि यह प्रतिबंध हाल ही में लागू किया गया है। लेकिन शुरुआती जमीनी जांच से स्पष्ट हुआ हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर यह अनियमितता की गई। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के भीतर कांग्रेस के मजबूत बूथों पर योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेसी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए।
मतदाता सूची की जांच के दौरान पता चला कि जो नागरिक लम्बे समय से अपने गांव, पंचायतों और बूथ क्षेत्रों में निवासरत हैं तथा वर्तमान में भी भौतिक रूप से वे वहीं रह रहे हैं; ऐसे लोगों के नाम को भी ऽस्थानांतरितऽ दिखा कर सूची में डिलीट कर दिया गया है।
केशरवानी ने कहा कि एसआईआर चुनावों में हेराफेरी करने का एक तरीका मात्र है। बिहार का हवाला देते हुए कहा कि पारदर्शिता नहीं बरती गई तो विरोध होगा।
