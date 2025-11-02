Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

जीवित को मृत दिखाया, कांग्रेस का आरोप– मतदाता सूची में हेराफेरी कर बेलतरा सीट जीती भाजपा, लगाए ये गंभीर आरोप

Politics News: जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी ने आरोप लगाया है कि जिले में मतदाता सूची में गड़बड़ी कर भाजपा ने चुनाव जीता है। उन्होंने बेलतरा में गड़बड़ी को लेकर दस्तावेज प्रस्तुत कर कहा कि वहां वर्षों से रह रहे लोगों को बाहरी बता दिया।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 02, 2025

जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Politics News: जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी ने आरोप लगाया है कि जिले में मतदाता सूची में गड़बड़ी कर भाजपा ने चुनाव जीता है। उन्होंने बेलतरा में गड़बड़ी को लेकर दस्तावेज प्रस्तुत कर कहा कि वहां वर्षों से रह रहे लोगों को बाहरी बता दिया। उन्होंने कहा कि बूथों से कांग्रेस समर्थकों के नाम हटाए। बेलतरा कांग्रेस 12 - 14 राउंड तक आगे थी।पत्रवार्ता में केशरवानी ने उक्त आरोप लगाए।

इस दौरान गतौरी निवासी एक वोटर 74 वर्षीय राधेलाल खरे भी उनके साथ उपस्थित थे। केशरवानी ने वोटर लिस्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि खरे को लिस्ट में मृत बताया गया है, जबकि वे जीवित हैं और कांग्रेस के सदस्य हैं। इसकी शिकायत प्रशासन से करने सवाल पर कहा कि अभी प्रारंभिक इतनी ही गड़बड़ी मिली है, पड़ताल जारी रहेगी और इसके बाद आंदोलन कर कार्रवाई की मांग की जाएगी। इस गड़बड़ी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 1 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर हुए हैं।

कांग्रेसी समर्थकों के नाम काटे

केशरवानी ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर कुछ समय पूर्व राहुल गांधी द्वारा किए सार्वजनिक खुलासे के बाद निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लेते हुए बिना सत्यापन के ऑनलाइन नाम काटने की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाया। हालांकि यह प्रतिबंध हाल ही में लागू किया गया है। लेकिन शुरुआती जमीनी जांच से स्पष्ट हुआ हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर यह अनियमितता की गई। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के भीतर कांग्रेस के मजबूत बूथों पर योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेसी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए।

मतदाता सूची की जांच के दौरान पता चला कि जो नागरिक लम्बे समय से अपने गांव, पंचायतों और बूथ क्षेत्रों में निवासरत हैं तथा वर्तमान में भी भौतिक रूप से वे वहीं रह रहे हैं; ऐसे लोगों के नाम को भी ऽस्थानांतरितऽ दिखा कर सूची में डिलीट कर दिया गया है।

पारदर्शिता नहीं बरती तो एसआईआर का विरोध

केशरवानी ने कहा कि एसआईआर चुनावों में हेराफेरी करने का एक तरीका मात्र है। बिहार का हवाला देते हुए कहा कि पारदर्शिता नहीं बरती गई तो विरोध होगा।

प्रारम्भिक जांच में ऐसी गड़बड़ियों का दावा

  • 51 मतदाता ऐसे मिले जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक दर्ज हैं।
  • इनमें 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 7 लोगों की आयु वास्तविक से अधिक अंकित हैं।
  • 40 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में ऽस्थानांतरित (डिलीट) बताए गए हैं। जबकि जांच से मालूम पड़ा कि ये सभी अपने बूथों में स्थायी रुप से निवासरत हैं।
  • 8 ऐसे मतदाता मिले हैं जिनका नाम बेलतरा विधानसभा की मतदाता सूची में 2 से अधिक बूथों में दर्ज हैं।
  • 10 ऐसे मतदाता मिले हैं जिनकी जानकारी बेहद अस्पष्ट और अपूर्ण हैं। जैसे कि मतदाता का नाम आ-धीवर, पिता/पति का नाम धीवर मतदाता का नाम आ पिता/पति का नाम--चौहान आदि।
  • मकान नं शून्य, मकान नं अंकित नहीं, और मकान नं के सामने गांव, मोहल्ला या वार्ड का नाम अंकित नहीं होने के मामले हजारों मिले हैं। अकेले एक बूथ क्रमांक 135 कोनी शहरी क्षेत्र की सूची में 490 मतदाताओं का मकान नम्बर गलत लिखा गया है। जिसमें 31 मतदाताओं का मकान नम्बर शून्य अंकित हैं। 350 मतदाता ऐसे हैं जिनका मकान नम्बर ही दर्ज नहीं है। 109 मतदाता ऐसे हैं जिनके मकान नं में वार्ड, मोहल्ले का नाम लिखा हुआ है।

