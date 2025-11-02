जीवित को मृत दिखाया, कांग्रेस का आरोप– मतदाता सूची में हेराफेरी कर बेलतरा सीट जीती भाजपा, लगाए ये गंभीर आरोप

इस दौरान गतौरी निवासी एक वोटर 74 वर्षीय राधेलाल खरे भी उनके साथ उपस्थित थे। केशरवानी ने वोटर लिस्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि खरे को लिस्ट में मृत बताया गया है, जबकि वे जीवित हैं और कांग्रेस के सदस्य हैं। इसकी शिकायत प्रशासन से करने सवाल पर कहा कि अभी प्रारंभिक इतनी ही गड़बड़ी मिली है, पड़ताल जारी रहेगी और इसके बाद आंदोलन कर कार्रवाई की मांग की जाएगी। इस गड़बड़ी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 1 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर हुए हैं।