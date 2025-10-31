मतदाता सूची में गड़बड़ी का खुलासा! पूर्व मंत्री अकबर पर फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़ने के आरोप, 2 लोगों पर FIR दर्ज

दूसरा मामला रमिज कुट्टी पिता गग्रिन कुट्टी से जुड़ा है जो रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्रमांक 48 के बूथ क्रमांक 139 में इपिक नंबर डब्ल्यूवायके 1120724 के साथ पहले से मतदाता हैं। आरोप है कि रमिज कुट्टी ने भी पहली बार मतदाता बनने वाले फॉर्म 6 का उपयोग कर कवर्धा विधानसभा के बूथ क्रमांक 373 में इपिक नंबर डब्ल्यूआईक्यू 3104585 से अपना नाम जुड़वाया। कैलाश चंद्रवंशी ने कहा कि रमिज ने मतदाता सूची में जन्मस्थान कवर्धा बताया जबकि उनके पासपोर्ट में जन्मस्थान त्रिशूर केरल दर्ज है। उन्होंने कहा इन दोनों व्यक्तियों ने गलत शपथ देकर निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की, जो गंभीर आपराधिक श्रेणी में आता है।