कवर्धा में राजनीतिक बवाल: भाजयुमो और युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पुलिस के सामने जमकर मारपीट, लगा ये गंभीर आरोप

युवक कांग्रेस के आकाश केशरवानी, राहुल सिंहा, मनीष चंद्रवंशी, विरेन्द्र जांगड़े, सुधांशु बघेल सहित कार्यकर्ताओं ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। युवक कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि बाहर से आए भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट की है। जबकि ये कोई अखाड़ा नहीं था, लेकिन भाजयुमो के गुंडों ने गाड़ी से उतरकर पहलवान की तरह दिखने वाले समर्थकों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुख्य मार्ग से अंदर तक दौड़ाया गया।