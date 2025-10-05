सरकार में भी रावण है… भाजपा विधायक के बयान से गरमाई राजनीती, पूर्व डिप्टी CM सिंहदेव ने कहा- एकदम सही…

CG Politics News: दशहरे के दिन भाजपा विधायक रेणुका सिंह द्वारा सरकार को लेकर दिए गए विवादित बयान से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके विवादित बयान से राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा हुआ है। रेणुका सिंह के बयान को लेकर भाजपा अब उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण भी मांग सकती है। सरकार के कई मंत्री और विधायकों ने भी उनके इस बयान को लेकर नाराजगी जाहिर की है। वहीं, कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव ने उनके बयान का समर्थन किया है। बता दें कि सोनहत में रावण दहन के कार्यक्रम के दौरान मंच से लोगों को संबोधित करते हुए विधायक रेणुका सिंह ने कहा था कि सरकार में भी रावण है।