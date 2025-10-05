Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनीति

सरकार में भी रावण है… भाजपा विधायक के बयान से गरमाई राजनीती, पूर्व डिप्टी CM सिंहदेव ने कहा- एकदम सही…

Politics News: दशहरे के दिन भाजपा विधायक रेणुका सिंह द्वारा सरकार को लेकर दिए गए विवादित बयान से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके विवादित बयान से राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा हुआ है।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 05, 2025

भाजपा विधायक रेणुका की बढ़ सकती हैं मुश्किलें (फोटो सोर्स- पत्रिका)

भाजपा विधायक रेणुका की बढ़ सकती हैं मुश्किलें (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Politics News: दशहरे के दिन भाजपा विधायक रेणुका सिंह द्वारा सरकार को लेकर दिए गए विवादित बयान से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके विवादित बयान से राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा हुआ है। रेणुका सिंह के बयान को लेकर भाजपा अब उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण भी मांग सकती है। सरकार के कई मंत्री और विधायकों ने भी उनके इस बयान को लेकर नाराजगी जाहिर की है। वहीं, कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव ने उनके बयान का समर्थन किया है। बता दें कि सोनहत में रावण दहन के कार्यक्रम के दौरान मंच से लोगों को संबोधित करते हुए विधायक रेणुका सिंह ने कहा था कि सरकार में भी रावण है।

रेणुका का बयान एकदम सही, अच्छाई और बुराई हम सभी में है: सिंहदेव

पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने रेणुका सिंह के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि रेणुका सिंह जिस बात को कह रही हैं वह उस परिप्रेक्ष में एकदम सही है कि अच्छाई और बुराई हम सभी में है। प्रभु राम और रावण का एक समयकाल था वह तो समाप्त हुआ फिर आज क्या है, प्रासंगिक हमारे अंदर की अच्छाई और बुराई है, जिसमें लगातार संघर्ष बना रहता है।

सिंहदेव ने कहा कि हर व्यक्ति अपनी बुराई के ऊपर जीत हासिल करने के लिए प्रयास करता होगा, ऐसा हम सब मानते हैं। इस परिप्रेक्ष में रेणुका सिंह ने कहा कि जो बिलकुल सही है। गुण और अवगुण हर जगह विद्यमान है, वह चाहे शासन हो या समाज। रेणुका सिंह ने व्यापक दृष्टिकोण लेकर बात कही है।

ये भी पढ़ें

2500 गायों की भूख प्यास से हो चुकी मौत, कांग्रेस MLA ने बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना… जानें क्या कहा?
जांजगीर चंपा
कांग्रेस ने प्रेसवार्ता कर दी पूरी जानकारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Oct 2025 12:39 pm

Hindi News / Political / सरकार में भी रावण है… भाजपा विधायक के बयान से गरमाई राजनीती, पूर्व डिप्टी CM सिंहदेव ने कहा- एकदम सही…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राजनीति

ट्रेंडिंग

Rajasthan Politics: राहुल गांधी पर शेखावत ने साधा निशाना, कहा- भाषण में कहे जाने से कोई जननायक नहीं बन जाता

Gajendra Singh Shekhawat
जोधपुर

‘बिहार में फिर से बनेगी एनडीए की सरकार’, रंजीता कोली ने बताई BJP की चुनावी रणनीति

Ranjeeta-Koli
सवाई माधोपुर

बिहार चुनाव में नेताओं के परिजन नहीं बन पाएंगे विधायक! जानें क्या है BJP की रणनीति

राष्ट्रीय

AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मंच से मांगी माफी, जानें क्या है वजह

राष्ट्रीय

विदेशी हाथों में था रिमोट कंट्रोल…BJP ने सोनिया-राहुल पर साधा निशाना

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.