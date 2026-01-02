महबूबा मुफ्ती ने क्यों किया फिलिस्तीन से जुड़ा विवादित नारा शेयर? जानें इसके पीछे की वजह

Kashmir cricket controversy: जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, कश्मीरी क्रिकेटर फुरकान भट्ट के समर्थन में पोस्ट करते हुए पूर्व सीएम ने फिलिस्तीनी झंडे की तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने लिखा- फ्रॉम द रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी फ्री। बता दें कि यह नारा जॉर्डन नदी से लेकर भूमध्य सागर तक एक फिलिस्तीनी राष्ट्र के गठन की बात करता है।