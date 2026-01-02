2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

महबूबा मुफ्ती ने क्यों किया फिलिस्तीन से जुड़ा विवादित नारा शेयर? जानें इसके पीछे की वजह

महबूबा मुफ्ती ने लिखा- फ्रॉम द रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी फ्री। बता दें कि यह नारा जॉर्डन नदी से लेकर भूमध्य सागर तक एक फिलिस्तीनी राष्ट्र के गठन की बात करता है। 

जम्मू

image

Ashib Khan

Jan 02, 2026

Mahbooba Mufti, Palestine support, Furqan Bhatt, Kashmir cricket controversy, Palestinian flag, police inquiry,

महबूबा मुफ्ती ने फिलिस्तीनी झंडा वाला पोस्ट किया शेयर (Photo-IANS)

Kashmir cricket controversy: जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, कश्मीरी क्रिकेटर फुरकान भट्ट के समर्थन में पोस्ट करते हुए पूर्व सीएम ने फिलिस्तीनी झंडे की तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने लिखा- फ्रॉम द रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी फ्री। बता दें कि यह नारा जॉर्डन नदी से लेकर भूमध्य सागर तक एक फिलिस्तीनी राष्ट्र के गठन की बात करता है।

कश्मीरी क्रिकेटर से पुलिस कर रही पूछताछ

दरअसल, पूर्व सीएम मुफ्ती का यह पोस्ट ऐसे समय में आया है जब कश्मीरी क्रिकेटर फुरकान भट्ट से पुलिस पूछताछ कर रही है क्योंकि भट्ट ने फिलिस्तीनी झंडे वाला हेलमेट पहना था। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया। इसी घटना पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने क्रिकेटर को पूछताछ के लिए बुलाया। लीग के आयोजक को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 

फिलिस्तीनी समूह करते हैं इस्तेमाल

मुफ्ती द्वारा लिखे गए नारे को लेकर इजरायल का कहना है कि यह नारा अक्सर इजरायल विरोधी फिलिस्तीनी समूह इस्तेमाल करते हैं। इस नारे को इजरायल के अस्तित्व को समाप्त करने के आह्वान के रूप में देखा जाता है।

क्रिकेटर के समर्थन में उतरी इल्तिजा मुफ्ती

कश्मीरी क्रिकेटर भट्ट के समर्थन में पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती भी उतरी है। उन्होंने कहा कि वहां की स्थिति के बारे में बात करने में कुछ भी गलत नहीं है। पूर्व सीएम मुफ्ती की बेटी ने कहा कि हमें हर बात पर तलब किया जाता है। क्या हमें खुलकर बोलने की आजादी नहीं है? अगर हम फिलिस्तीन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें क्या गलत है?

कानून का नहीं रहा राज

उन्होंने आगे कहा कि आप लंदन, यूरोप या अमेरिका को देखिए, वहां गाजा में लोगों के नरसंहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते हैं, और एक पूरी पीढ़ी को मिटाया जा रहा है। यहां लोगों को छोटी-छोटी बातों पर गिरफ्तार किया जा रहा है, यहां तक ​​कि वीपीएन पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। कानून की आड़ में मनमानी की जा रही है। यहां अब कानून का कोई राज नहीं रह गया है। 

image

02 Jan 2026 08:41 pm

महबूबा मुफ्ती ने क्यों किया फिलिस्तीन से जुड़ा विवादित नारा शेयर? जानें इसके पीछे की वजह

