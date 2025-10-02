2500 गायों की भूख प्यास से हो चुकी मौत, कांग्रेस MLA ने बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना… जानें क्या कहा?

जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश पैगवार ने कहा कि गोठान बंद होने से आवारा घूम रहे गोवंश जब एक समस्या के रूप में सामने आई तो सरकार ने अघोषित रूप से एक बेहद की क्रूर निर्णय लिया और गोवंश को बढ़ावा देने शुरूकर दिया। 2023 में लगभग 14 लाख गोवंश का राज्य के कांग्रेस सरकार के समय 10800 गोठानों की व्यवस्थापन की व्यवस्था बनाई। गोवंशों की चारापानी की व्यवस्था नहीं की। इसके चलते मवेशियों की मौत हो रही है।