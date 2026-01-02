BMC Election: टिकट बंटवारे में ‘परिवारवाद’ का बोलबाला, 40 से ज्यादा नेताओं ने परिजनों को बनाया उम्मीदवार

देश के सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी (BMC Election) के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही मुंबई की राजनीति गरमा गई है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनावी मैदान में 'परिवारवाद' का बोलबाला नजर आ रहा है। राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने बताया की बीएमसी की 227 सीट के लिए 2,516 नामांकन मिले हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो अलग-अलग दलों के 40 से ज्यादा नेताओं ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को चुनावी मैदान में उतारा है। 15 जनवरी को होने वाले मतदान से पहले टिकटों के बंटवारे ने स्थानीय राजनीति में बढ़ते वंशवाद पर नई बहस छेड़ दी है।