राहुल गांधी भगवान राम की तरह… कांग्रेस नेता के बयान पर भाजपा बोली- यह कैसी चापलूसी है?

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर चापलूसी की सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी को भगवान राम बता रहे हैं...यह कैसी चापलूसी है। हाल ही में सोनिया गांधी को क्रिसमस मनाने का कारण बताया था और अब वे एक इंसान की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता लगातार हिंदू आस्था का अपमान कर रहे हैं।