BMC Election: भाजपा नेता के भाई, बहन और भाभी के लिए नहीं भरने दिया पर्चा! कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत

ये आरोप 30 दिसंबर को कोलाबा स्थित रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में हुए नामांकन से जुड़े हैं, जहां तीन वार्डों के पर्चे स्वीकार किए जा रहे थे। विपक्ष का दावा है कि कुछ उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार नहीं किए गए और इसके पीछे विधानसभा अध्यक्ष का दबाव था। कांग्रेस का कहना है कि आचार संहिता के बावजूद चुनाव अधिकारियों पर प्रभाव डाला गया, ताकि विपक्षी उम्मीदवारों को मैदान से बाहर किया जा सके। कांग्रेस ने राहुल नार्वेकर और उनके समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।