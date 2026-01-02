BMC चुनाव: मुंबई की इन सीटों पर होगी कांटे की टक्कर, दांव पर ठाकरे भाईयों की साख

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव 2026 के लिए बिसात बिछ चुकी है। इस बार का चुनाव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि मुंबई की कुल 227 सीटों में से 32 सीटों पर सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। इन सीटों पर किसी मजबूत 'तीसरे मोर्चे' के न होने से वोट बंटने की संभावना नहीं है, जिससे चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं।