मुंबई

BMC चुनाव: मुंबई की इन सीटों पर होगी कांटे की टक्कर, दांव पर ठाकरे भाईयों की साख

BMC Election 2026: 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनावों में भाजपा 137 सीटों पर और शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दूसरी ओर, शिवसेना (यूबीटी) 163 सीटों पर, मनसे 53 सीटों पर और एनसीपी (शरद पवार गुट) 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 02, 2026

BMC election Mumbai

नामांकन की प्रक्रिया पूरी, मुंबई में अब महामुकाबला (Photo: IANS)

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव 2026 के लिए बिसात बिछ चुकी है। इस बार का चुनाव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि मुंबई की कुल 227 सीटों में से 32 सीटों पर सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। इन सीटों पर किसी मजबूत 'तीसरे मोर्चे' के न होने से वोट बंटने की संभावना नहीं है, जिससे चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं।

मुंबई की इन सीटों पर दिलचस्प हुई जंग-

इन 32 सीटों पर मुख्य मुकाबला भाजपा-शिवसेना (शिंदे गुट) गठबंधन और शिवसेना (UBT)-मनसे गठबंधन के बीच होगा। इसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाडी (VBA) गठबंधन द्वारा इन सीटों पर उम्मीदवार न उतारना है। जानकारों का मानना है कि 'तीसरे मोर्चे' की अनुपस्थिति से वोटों का ध्रुवीकरण होगा, जिसका सीधा असर जीत-हार के अंतर पर पड़ेगा।

भाजपा या ठाकरे गठबंधन को मिलेगा फायदा?

उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे की मनसे ने मराठी अस्मिता और मुंबई के लिए एक होने का दावा किया है। हालांकि शिवसेना (UBT) के नेताओं का मानना है कि इन 32 सीटों पर भाजपा विरोधी वोटों का विभाजन नहीं होगा, जिसका सीधा लाभ ठाकरे खेमे को मिल सकता है।

गौरतलब हो कि कांग्रेस-वीबीए ने मुंबई के बीएमसी चुनाव के लिए हाथ मिलाया है। सीट बंटवारे के तहत प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी (वीबीए) को 62 सीटें मिली थीं, लेकिन 21 सीटों पर वीबीए को योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। हालांकि बाद में पांच और सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे।

वीबीए ने कहा कि वह केवल संख्या बढ़ाने के लिए कमजोर प्रत्याशी नहीं उतारना चाहती थी। जबकि कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के कागजात अधूरे होने के कारण नामांकन नहीं हो सका। स्थिति को देखते हुए वीबीए ने कांग्रेस से अनुरोध किया कि वह उनके कोटे की 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। वीबीए अब केवल 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

15 जनवरी को होगा फैसला

मुंबई की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, इसका फैसला 15 जनवरी को होने वाले मतदान से होगा। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कुल 195 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। अब देखना यह है कि जिन 32 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, वहां मुंबई की जनता किसे चुनती है।

15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनावों में भाजपा 137 सीटों पर और शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दूसरी ओर, शिवसेना (यूबीटी) 163 सीटों पर, मनसे 53 सीटों पर और एनसीपी (शरद पवार गुट) 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है।

कांग्रेस ने मुंबई में अब तक 143 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वंचित बहुजन आघाडी 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि वाम दलों और राष्ट्रीय समाज पार्टी सहित अन्य सहयोगियों को छह सीटें दी गई हैं। इस तरह कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कुल 195 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं।

Published on:

02 Jan 2026 01:54 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / BMC चुनाव: मुंबई की इन सीटों पर होगी कांटे की टक्कर, दांव पर ठाकरे भाईयों की साख

