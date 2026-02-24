Rain Alert: बेमौसम बारिश का साया, 11 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी, अगले 48 घंटे अहम

महाराष्ट्र (Maharashtra IMD Weather Update) के मौसम में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे तापमान और गायब होती ठंड के बीच अब राज्य पर 'बेमौसम बारिश' का संकट मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। रविवार रात से ही राज्य के कई इलाकों में बादलों का डेरा जमना शुरू हो गया था, जिससे उमस और गर्मी में भी इजाफा महसूस किया जा रहा है।