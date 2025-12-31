BMC चुनाव: मुंबई में महामुकाबला! भाजपा, उद्धव सेना और कांग्रेस के गठबंधनों में होगी कांटे की टक्कर

संभावित बगावत से बचने के लिए भाजपा और शिवसेना जैसे बड़े दलों ने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी करने के बजाय सीधे एबी-फॉर्म बांटे। इसके बावजूद, लगभग हर पार्टी में बागियों की संख्या अच्छी-खासी है। हालांकि उनके पास 2 जनवरी तक बागी उम्मीदवारों को मनाने और नामांकन वापस करवाने का समय है। नए साल से राजनीतिक रैलियों की शुरुआत होगी, जबकि प्रचार का शोर 13 जनवरी की शाम थम जाएगा। यानी दलों के पास मतदाताओं तक पहुंचने के लिए करीब दो हफ्ते का वक्त रहेगा।