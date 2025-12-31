आपको यह शक्ति किसने दी… कोर्ट कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी पर भड़का बॉम्बे हाईकोर्ट, BMC कमिश्नर की बढ़ीं मुश्किलें

22 दिसंबर को बीएमसी प्रमुख (आयुक्त) ने शहर की सभी अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। उसी दिन, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने बीएमसी आयुक्त और मुंबई शहर के जिलाधिकारी को सूचित किया कि अदालत कर्मचारियों को पहले ही चुनाव ड्यूटी से छूट प्राप्त है। इसी तरह का एक पत्र रजिस्ट्रार द्वारा भी भेजा गया था जिसमें बीएमसी प्रमुख को हाईकोर्ट द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश की जानकारी दी गई। इसके बावजूद, बीएमसी प्रमुख ने 29 दिसंबर को पत्र जारी कर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को सूचित किया कि अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों को छूट देने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है।