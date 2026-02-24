24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Zakir Khan Break Reason: जाकिर खान ने हेल्थ की वजह से नहीं, इस बड़े कारण लिया था ब्रेक

Zakir Khan Break Reason:जाकिर खान ने अपने ब्रेक को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने इसका बड़ा कारण भी बताया है जो हेल्थ नहीं है। पहले कहा जा रहा था कि उनकी हेल्थ बेहद खराब है, लेकिन उन्होंने सभी अफवाहों पर जवाब दिया है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 24, 2026

जाकिर खान ने अपने ब्रेक को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने इसका बड़ा कारण भी बताया है जो हेल्थ नहीं है। पहले कहा जा रहा था कि उनकी हेल्थ बेहद खराब है, लेकिन उन्होंने सभी अफवाहों पर जवाब दिया है।

जाकिर खान ने इस बडे़े कारण लिया था कॉमेडी से ब्रेक

Zakir Khan Break Reason: 'सख्त लौंडा' के नाम से मशहूर कॉमेडियन और एक्टर जाकिर खान पिछले कुछ समय से चर्चा में हैं। पिछले महीने जब उन्होंने अपने काम से एक लंबा ब्रेक लेने की घोषणा की थी, तो उनके लाखों फैंस सन्न रह गए थे। चारों तरफ खबरें उड़ने लगीं कि जाकिर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वह किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन अब खुद जाकिर खान ने सामने आकर इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है और ब्रेक की असली वजह बताई है।

जाकिर खान ने अपने ब्रेक लेने का बताया कारण (Zakir Khan reveals real reason for taking break from comedy)

सोशल मीडिया पर जाकिर खान का एक ताजा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक कार्यक्रम के दौरान अपने ब्रेक पर बात कर रहे हैं। जाकिर ने मजाकिया लहजे में कहा, "दोस्तों, मेरी सेहत थोड़ी ही खराब है, बहुत ज्यादा नहीं। तुमने इंटरनेट पर जो भी पढ़ा है कि मेरी हालत बहुत नाजुक है, वह सब झूठ है।

पता नहीं लिखने वाले कहां से ऐसी खबरें लाते हैं और ऊपर से लिख देते हैं कि 'करीबी पारिवारिक सूत्र' ने इसकी पुष्टि की है। भाई, मेरी फैमिली मेरे साथ ही रहती है और हम सब एक-दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि आखिर घर में वो कौन-सा सूत्र है जिसने ये खबर फैला दी?"

जाकिर खान ने अपनी हेल्थ पर भी दिया अपडेट (Zakir Khan Health Update)

जाकिर ने साफ किया कि उनके ब्रेक के पीछे की मुख्य वजह उनका लेखन (Writing) है। उन्होंने बताया कि पिछले छह सालों से उनके पास लिखने के कई बड़े प्रोजेक्ट्स और शानदार आइडियाज जमा हो गए थे, लेकिन लगातार शोज और टूरिंग की वजह से उन्हें लिखने का समय नहीं मिल पा रहा था। जाकिर ने कहा, "मेरे पास लिखने का बहुत सारा काम है जो मैं काफी समय से टाल रहा था। अब मैं उसी पर ध्यान देना चाहता हूं।"

2030 तक भी चल सकता है ब्रेक! (Zakir Khan On Break)

आपको बता दें कि पिछले महीने हैदराबाद में अपने 'पापा यार टूर' के दौरान जाकिर ने सबको चौंकाते हुए कहा था कि वे एक लंबा ब्रेक लेंगे। उन्होंने संकेत दिया था कि यह ब्रेक 2027, 2028 या फिर 2030 तक भी खिंच सकता है। उस वक्त उन्होंने आनुवंशिक बीमारियों और लगातार यात्रा के कारण शरीर पर पड़ने वाले दबाव का जिक्र किया था, जिससे लोगों को लगा कि मामला बहुत गंभीर है।

जाकिर ने अब स्पष्ट कर दिया है कि हालांकि सेहत को प्राथमिकता देना जरूरी है, लेकिन वे उतने बीमार नहीं हैं जितना सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। वे बस अब शांत रहकर अपनी कलम को वक्त देना चाहते हैं।

ये भी पढ़ें

हेमा मालिनी के छलके धर्मेंद्र की याद में आंसू, जीना हुआ मुश्किल, बोलीं- क्या वो सच में चले गए…?
बॉलीवुड
हेमा मालिनी एक बार फिर धर्मेंद्र की याद में भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि उन्हें आज भी यकीन नहीं होता कि धर्मेंद्र उनके साथ नही हैं। साथ ही हेमा मालिनी ने बताया कि उन्हें पति धर्मेंद्र की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Feb 2026 12:24 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Zakir Khan Break Reason: जाकिर खान ने हेल्थ की वजह से नहीं, इस बड़े कारण लिया था ब्रेक

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बोल्ड और रेप सीन में हुई बड़ी कटौती, CBFC ने बदला ‘The Kerala Story 2’ का कंटेंट, लगाए 16 कट

बोल्ड और रेप सीन में हुई बड़ी कटौती, CBFC ने बदला 'The Kerala Story 2' का कंटेंट, लगाए 16 कट
बॉलीवुड

मैक्सिको हिंसा में फंसे थे हनी सिंह, दी हेल्थ अपडेट, मोस्ट वांटेड डॉन की मौत के बाद मचा हंगामा

मेक्सिको में इस समय हालात ठीक नहीं हैं। ऐसे में हनी सिंह के वहां फंसने की खबर आई तो हर कोई हैरान रह गया। उनकी सलामती के लिए लोग दुआ करने लगे। अब खुद हनी सिंह ने अपनी हेल्थ अपडेट दी है और खुद को सुरक्षित बताया है।
बॉलीवुड

महेश बाबू और एस एस राजामौली के बीच हुई मारपीट? देखकर भड़क गए राम गोपाल वर्मा, बोले- सिनेमा मर चुका है

Ram Gopal Verma On SS Rajamouli-Mahesh Babu Fight
बॉलीवुड

इतिहास के झरोखे से: लता मंगेशकर की वो 5 सुपरहिट फिल्में जिसने सिनेमाई संगीत को बदल डाला

Lata Mangeshkar Best Songs
बॉलीवुड

उदयपुर के इस शाही पैलेस में होगी रश्मिका-विजय की शादी, एक रात का किराया जान उड़ें जाएंगे होश!

उदयपुर के इस शाही होटल में होगी रश्मिका-विजय की शादी, एक रात का किराया जान उड़ें जाएंगे होश!
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.