Zakir Khan Break Reason: जाकिर खान ने हेल्थ की वजह से नहीं, इस बड़े कारण लिया था ब्रेक

Zakir Khan Break Reason: 'सख्त लौंडा' के नाम से मशहूर कॉमेडियन और एक्टर जाकिर खान पिछले कुछ समय से चर्चा में हैं। पिछले महीने जब उन्होंने अपने काम से एक लंबा ब्रेक लेने की घोषणा की थी, तो उनके लाखों फैंस सन्न रह गए थे। चारों तरफ खबरें उड़ने लगीं कि जाकिर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वह किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन अब खुद जाकिर खान ने सामने आकर इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है और ब्रेक की असली वजह बताई है।