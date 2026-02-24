24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

उदयपुर के इस शाही पैलेस में होगी रश्मिका-विजय की शादी, एक रात का किराया जान उड़ें जाएंगे होश!

Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda Wedding Details: उदयपुर के फेमस शाही होटल में बॉलीवुड स्टार रश्मिका मंडाना और विजय देवरकोंडा की शादी का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिससे उनके फैंस बीच काफी उत्सुकता बनी हुई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 24, 2026

उदयपुर के इस शाही होटल में होगी रश्मिका-विजय की शादी, एक रात का किराया जान उड़ें जाएंगे होश!

रश्मिका मंडाना और विजय देवरकोंडा (सोर्स: IMDb)

Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda Wedding Details: झीलों के शहर उदयपुर में जल्द ही बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के फेमस जोड़ी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की शहनाई गूंज सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, ये भव्य लेकिन प्राइवेट इवेंट में 26 फरवरी को एक खूबसूरत वेन्यू पर आयोजित किया जाएगा। बता दें, खुद कपल ने अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनकी शादी की अफवाहें लगातार तेज होती जा रही हैं।

मेहमानों तक सीमित रहेंगी और आयोजन पूरी तरह से गुप्त होगा

खबरों के अनुसार, शादी की रस्में एक सीमित मेहमानों तक सीमित रहेंगी और आयोजन पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। मेहमान 23 फरवरी से उदयपुर पहुंचने शुरू होंगे, जबकि 24 और 25 फरवरी को प्री-वेडिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शादी के लिए कपल ने उदयपुर के बाहर अरावली पहाड़ियों में बसे 3 प्रमुख पांच सितारा रिसॉर्ट्स पर अपनी नजरें गड़ाई हुई हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा ITC होटल्स का 'द मेमेंटोज' रिजॉर्ट हो रहा है। ये प्रॉपर्टी नाथद्वारा के धार्मिक शहर के पास, पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहां से अरावली की खूबसूरत वादियां और एक झील का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है।

इतना ही नहीं, 'द मेमेंटोज' में कुल 117 सुइट और विला हैं, 5 रेस्टोरेंट, 3 बैंक्वेट हॉल और विशेष सेलिब्रेशन स्पेस मौजूद हैं। इसमें सबसे मजेदार बात ये है कि यहां हेलीपैड भी है, जिससे मेहमानों को सीधे हेलीकॉप्टर द्वारा रिसॉर्ट तक लाया जा सकेगा, ताकि पूरी शादी की गोपनीयता बनी रहे। अरावली सुइट जैसे प्रीमियम विकल्पों में प्राइवेट पूल, 4 बाथरूम और आलीशान लिविंग एरिया के साथ रात का किराया लगभग 79,249 रुपये है, जो शादी के बजट को काफी बढ़ा सकता है।

यहां 1,52,000 रुपये से शुरू होता है

दूसरा संभावित वेन्यू 'रैफल्स उदयपुर' है, जो अपनी आइलैंड जैसी खूबसूरती और झील के किनारे की शांति के लिए चर्चा में है। इसका ओएसिस सुइट मेहमानों को लग्जरी और प्राइवेटिटी का अनूठा अनुभव देता है। इस सुइट की खासियत है कबाना वाला प्लंज पूल, प्राइवेट बालकनी, विशाल बाथरूम और वॉक-इन वार्डरोब।

रात का किराया यहां 1,52,000 रुपये से शुरू होता है और अगर इसकी तीसरी विकल्प की बात करें तो, 'फेयरमोंट उदयपुर पैलेस' है, जो राजस्थानी परंपरा और मॉडर्न लग्जरी का संगम पेश करता है। इस होटल का सिग्नेचर ट्विन रूम, जहां तकरीबन 60 वर्ग मीटर में 3 मेहमान आराम से रह सकते हैं, अपना प्राइवेट पूल और कुश्ती बालकनी से सजी है। इसकी कीमत 1,00,750 रुपये प्रति रात से शुरू होती है। बता दें, इन सभी जगहों की खास बात है शहर से दूर स्थित होना, बंद जगह में बड़े मैदान होना और सुरक्षित प्रवेश व्यवस्था, जो सेलिब्रेटियों की पसंदीदा होती है ताकि उनकी प्राइवेसी बनी रहे।

परिवार और दोस्तों के बीच हुई सगाई

कपल के करीबी सूत्रों के मुताबिक रश्मिका और विजय ने 3 अक्टूबर, पिछले साल ही परिवार और दोस्तों के बीच सगाई की थी। इसके बाद से उनकी शादी की खबरें लगातार चर्चा में हैं, खासतौर पर जब हाल ही में दोनों को एयरपोर्ट पर साथ आते हुए देखा गया।

इतना ही नहीं, इस समय दोनों ने शादी की घोषणा से बचकर चुप्पी क्यों साध रखी है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन उदयपुर की झीलों के किनारे और अरावली पहाड़ियों की खूबसूरती में, इस जोड़ी की शादी के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो 26 फरवरी को यहां एक भव्य और यादगार सेलिब्रिटी वेडिंग की गूंज सुनाई देगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

24 Feb 2026 12:22 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / उदयपुर के इस शाही पैलेस में होगी रश्मिका-विजय की शादी, एक रात का किराया जान उड़ें जाएंगे होश!

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बोल्ड और रेप सीन में हुई बड़ी कटौती, CBFC ने बदला ‘The Kerala Story 2’ का कंटेंट, लगाए 16 कट

बोल्ड और रेप सीन में हुई बड़ी कटौती, CBFC ने बदला 'The Kerala Story 2' का कंटेंट, लगाए 16 कट
बॉलीवुड

मैक्सिको हिंसा में फंसे थे हनी सिंह, दी हेल्थ अपडेट, मोस्ट वांटेड डॉन की मौत के बाद मचा हंगामा

मेक्सिको में इस समय हालात ठीक नहीं हैं। ऐसे में हनी सिंह के वहां फंसने की खबर आई तो हर कोई हैरान रह गया। उनकी सलामती के लिए लोग दुआ करने लगे। अब खुद हनी सिंह ने अपनी हेल्थ अपडेट दी है और खुद को सुरक्षित बताया है।
बॉलीवुड

महेश बाबू और एस एस राजामौली के बीच हुई मारपीट? देखकर भड़क गए राम गोपाल वर्मा, बोले- सिनेमा मर चुका है

Ram Gopal Verma On SS Rajamouli-Mahesh Babu Fight
बॉलीवुड

इतिहास के झरोखे से: लता मंगेशकर की वो 5 सुपरहिट फिल्में जिसने सिनेमाई संगीत को बदल डाला

Lata Mangeshkar Best Songs
बॉलीवुड

Zakir Khan Break Reason: जाकिर खान ने हेल्थ की वजह से नहीं, इस बड़े कारण लिया था ब्रेक

जाकिर खान ने अपने ब्रेक को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने इसका बड़ा कारण भी बताया है जो हेल्थ नहीं है। पहले कहा जा रहा था कि उनकी हेल्थ बेहद खराब है, लेकिन उन्होंने सभी अफवाहों पर जवाब दिया है।
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.