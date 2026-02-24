उदयपुर के इस शाही पैलेस में होगी रश्मिका-विजय की शादी, एक रात का किराया जान उड़ें जाएंगे होश!

रात का किराया यहां 1,52,000 रुपये से शुरू होता है और अगर इसकी तीसरी विकल्प की बात करें तो, 'फेयरमोंट उदयपुर पैलेस' है, जो राजस्थानी परंपरा और मॉडर्न लग्जरी का संगम पेश करता है। इस होटल का सिग्नेचर ट्विन रूम, जहां तकरीबन 60 वर्ग मीटर में 3 मेहमान आराम से रह सकते हैं, अपना प्राइवेट पूल और कुश्ती बालकनी से सजी है। इसकी कीमत 1,00,750 रुपये प्रति रात से शुरू होती है। बता दें, इन सभी जगहों की खास बात है शहर से दूर स्थित होना, बंद जगह में बड़े मैदान होना और सुरक्षित प्रवेश व्यवस्था, जो सेलिब्रेटियों की पसंदीदा होती है ताकि उनकी प्राइवेसी बनी रहे।