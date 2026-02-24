उदयपुर के इस शाही पैलेस में होगी रश्मिका-विजय की शादी, एक रात का किराया जान उड़ें जाएंगे होश!

रश्मिका मंडाना और विजय देवरकोंडा (सोर्स: IMDb)
Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda Wedding Details: झीलों के शहर उदयपुर में जल्द ही बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के फेमस जोड़ी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की शहनाई गूंज सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, ये भव्य लेकिन प्राइवेट इवेंट में 26 फरवरी को एक खूबसूरत वेन्यू पर आयोजित किया जाएगा। बता दें, खुद कपल ने अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनकी शादी की अफवाहें लगातार तेज होती जा रही हैं।
खबरों के अनुसार, शादी की रस्में एक सीमित मेहमानों तक सीमित रहेंगी और आयोजन पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। मेहमान 23 फरवरी से उदयपुर पहुंचने शुरू होंगे, जबकि 24 और 25 फरवरी को प्री-वेडिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शादी के लिए कपल ने उदयपुर के बाहर अरावली पहाड़ियों में बसे 3 प्रमुख पांच सितारा रिसॉर्ट्स पर अपनी नजरें गड़ाई हुई हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा ITC होटल्स का 'द मेमेंटोज' रिजॉर्ट हो रहा है। ये प्रॉपर्टी नाथद्वारा के धार्मिक शहर के पास, पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहां से अरावली की खूबसूरत वादियां और एक झील का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है।
इतना ही नहीं, 'द मेमेंटोज' में कुल 117 सुइट और विला हैं, 5 रेस्टोरेंट, 3 बैंक्वेट हॉल और विशेष सेलिब्रेशन स्पेस मौजूद हैं। इसमें सबसे मजेदार बात ये है कि यहां हेलीपैड भी है, जिससे मेहमानों को सीधे हेलीकॉप्टर द्वारा रिसॉर्ट तक लाया जा सकेगा, ताकि पूरी शादी की गोपनीयता बनी रहे। अरावली सुइट जैसे प्रीमियम विकल्पों में प्राइवेट पूल, 4 बाथरूम और आलीशान लिविंग एरिया के साथ रात का किराया लगभग 79,249 रुपये है, जो शादी के बजट को काफी बढ़ा सकता है।
दूसरा संभावित वेन्यू 'रैफल्स उदयपुर' है, जो अपनी आइलैंड जैसी खूबसूरती और झील के किनारे की शांति के लिए चर्चा में है। इसका ओएसिस सुइट मेहमानों को लग्जरी और प्राइवेटिटी का अनूठा अनुभव देता है। इस सुइट की खासियत है कबाना वाला प्लंज पूल, प्राइवेट बालकनी, विशाल बाथरूम और वॉक-इन वार्डरोब।
रात का किराया यहां 1,52,000 रुपये से शुरू होता है और अगर इसकी तीसरी विकल्प की बात करें तो, 'फेयरमोंट उदयपुर पैलेस' है, जो राजस्थानी परंपरा और मॉडर्न लग्जरी का संगम पेश करता है। इस होटल का सिग्नेचर ट्विन रूम, जहां तकरीबन 60 वर्ग मीटर में 3 मेहमान आराम से रह सकते हैं, अपना प्राइवेट पूल और कुश्ती बालकनी से सजी है। इसकी कीमत 1,00,750 रुपये प्रति रात से शुरू होती है। बता दें, इन सभी जगहों की खास बात है शहर से दूर स्थित होना, बंद जगह में बड़े मैदान होना और सुरक्षित प्रवेश व्यवस्था, जो सेलिब्रेटियों की पसंदीदा होती है ताकि उनकी प्राइवेसी बनी रहे।
कपल के करीबी सूत्रों के मुताबिक रश्मिका और विजय ने 3 अक्टूबर, पिछले साल ही परिवार और दोस्तों के बीच सगाई की थी। इसके बाद से उनकी शादी की खबरें लगातार चर्चा में हैं, खासतौर पर जब हाल ही में दोनों को एयरपोर्ट पर साथ आते हुए देखा गया।
इतना ही नहीं, इस समय दोनों ने शादी की घोषणा से बचकर चुप्पी क्यों साध रखी है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन उदयपुर की झीलों के किनारे और अरावली पहाड़ियों की खूबसूरती में, इस जोड़ी की शादी के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो 26 फरवरी को यहां एक भव्य और यादगार सेलिब्रिटी वेडिंग की गूंज सुनाई देगी।
