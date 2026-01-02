BMC चुनाव: 100 यूनिट मुफ्त बिजली, 10 रुपये में खाना, युवकों को 1 लाख की मदद… ठाकरे का मुंबई से बड़ा वादा

घरों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा भी ठाकरे भाईयों के घोषणापत्र में किया गया है। वर्ली से विधायक ठाकरे ने कहा, मुंबई में पानी की दरों को स्थिर रखा जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए बेस्ट बस का किराया घटाकर 5, 10, 15 और 20 रुपये किया जाएगा। बेस्ट के बेड़े में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें रखेंगे। हम पुराने रूट फिर से बस शुरू करेंगे। हम 'हाथ दिखाओ और बस रुक जाएगी' वाली सर्विस फिर से शुरू करेंगे।