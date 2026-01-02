2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

मुंबई

BMC चुनाव: 100 यूनिट मुफ्त बिजली, 10 रुपये में खाना, युवकों को 1 लाख की मदद… ठाकरे का मुंबई से बड़ा वादा

Uddhav, Raj Thackeray Manifesto : मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव की जंग अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। करीब दो दशक बाद एक साथ आए ठाकरे भाइयों ने आज मुंबई के लिए अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी किया।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 02, 2026

Raj Thackeray and Uddhav Thackeray unite

उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे (Photo: IANS)

उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उबाठा) और राज ठाकरे की मनसे (MNS) ने 15 जनवरी को होने वाले मुंबई महानगरपालिका चुनावों (BMC Election) के लिए संयुक्त घोषणापत्र जारी कर दिया है। महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 महानगरपालिकाओं के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा जबकि मतगणना 16 जनवरी को होगी।

दादर स्थित शिवसेना भवन में शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे और मनसे नेता अमित ठाकरे एक ही मंच पर नजर आए। दोनों ने मुंबईकरों के लिए कई बड़े वादे किए।

महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा

राज्य की महायुति सरकार की लाडकी बहीन योजना की तर्ज पर शिवसेना उद्धव गुट-मनसे गठबंधन ने मुंबई की घरकाम करने वाली महिलाओं के लिए 1500 रुपये बतौर ‘स्वाभिमान निधि' देने का वादा किया। इसके साथ ही, कोली समाज की महिलाओं के लिए 'मां साहेब किचन' के माध्यम से मात्र 10 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। आदित्य ठाकरे ने स्पष्ट किया कि यह कोई चुनावी जुमला नहीं है और सत्ता में आने के बाद इसे तुरंत लागू किया जाएगा।

700 वर्ग फुट तक प्रॉपर्टी टैक्स माफ

मुंबई के मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देते हुए ठाकरे भाईयों के गठबंधन ने घोषणा की है कि यदि वे बीएमसी की सत्ता में आते हैं, तो 700 वर्ग फुट तक के घरों का प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। वर्तमान में यह सीमा 500 वर्ग फुट है। यह कदम मुंबई के लाखों घर मालिकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।

ठाकरे ने कहा, BMC की जमीनों को प्राइवेट डेवलपर्स को देने के बजाय, हम उनका इस्तेमाल मुंबईकरों के लिए करेंगे। हम इस जमीन पर मुंबईकरों के लिए घर बनाएंगे।

शिक्षा और रोजगार पर बड़ा ऐलान

युवाओं को लुभाने के लिए घोषणापत्र में कई बड़े वादे किए गए हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा, जिसमें बीएमसी स्कूलों में 10वीं के आगे जूनियर कॉलेज भी शुरू किए जाएंगे। साथ ही, सभी बोर्ड के स्कूलों में मराठी भाषा अनिवार्य की जाएगी। एक लाख युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए 25 हजार से 1 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। मुंबई में 4 मेडिकल कॉलेज हैं, पांच नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की भी योजना है।

यातायात और बिजली-पानी के वादे

घरों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा भी ठाकरे भाईयों के घोषणापत्र में किया गया है। वर्ली से विधायक ठाकरे ने कहा, मुंबई में पानी की दरों को स्थिर रखा जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए बेस्ट बस का किराया घटाकर 5, 10, 15 और 20 रुपये किया जाएगा। बेस्ट के बेड़े में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें रखेंगे। हम पुराने रूट फिर से बस शुरू करेंगे। हम 'हाथ दिखाओ और बस रुक जाएगी' वाली सर्विस फिर से शुरू करेंगे।

घोषणापत्र में मुंबई में पार्किंग की गंभीर समस्या को देखते हुए बीएमसी की पार्किंग को मुफ्त करने और 'एक फ्लैट-एक पार्किंग' का नियम लागू करने का वादा भी किया है। इसके साथ ही मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का वादा भी किया है।

आदित्य ठाकरे ने बीपीटी (BPT) की 1800 एकड़ जमीन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह मुंबई का अधिकार है और केंद्र सरकार को इस पर अपना कब्जा छोड़ना होगा। हम जमीन हासिल करने के लिए कोर्ट में कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन हम यह जगह केंद्र से लेकर रहेंगे।

