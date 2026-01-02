‘भारत में भी होने चाहिए बांग्लादेश-नेपाल जैसे विरोध प्रदर्शन’, पूर्व CM के बेटे के बयान से मची खलबली

Haryana Politics: हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के बेटे और इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने एक विवादित बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में वैसे ही आंदोलन होने चाहिए जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में सरकारों को गिराने के लिए हुए थे।