कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी! वन-टू-वन चर्चा कर कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं पसंद

Chhattisgarh: कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है। इस बीच अब संगठन में फेरबदल की भी तैयारी हो रही है। जिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष को लेकर अब वन-टू-वन चर्चा का दौर शुरू हो गया है..

रायपुर

Chandu Nirmalkar

Sep 08, 2025

Chhattisgarh congress
बदले जाएंगे कांग्रेस के सभी नौ ब्लॉक अध्यक्ष ( File Photo - Patrika )

Chhattisgarh Congress: कांग्रेस में संगठनात्मक स्ट्रक्चर में फेरबदल के बाद पदाधिकारियों की नई नियुक्तियां की जा रही है। इसमें संगठन में सक्रिय और क्षमतावान लोगों की भागीदारी को बढ़ाने का फैसला किया गया है। ( Chhattisgarh News ) इसी के तहत जिले के सभी नौ ब्लॉक अध्यक्षों को भी बदला जाना है। नए ब्लॉक अध्यक्षों के नामों के चयन के लिए प्रदेश संगठन द्वारा प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। इन प्रभारियों को संबंधित ब्लॉक में जाकर कार्यकर्ताओं से वन-टू-वन चर्चा कर एक नाम पर सहमति की जिम्मेदारी है।

Chhattisgarh: एक नाम पर सहमति बन गई है सहमति

पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस के 4 ब्लॉक में प्रभारियों की बैठक के बाद एक नाम पर सहमति बन गई है। वहीं 5 ब्लॉक में घमासान के चलते अब तक किसी एक नाम पर सहमति नहीं है। बताया जा रहा है कि अब इन ब्लॉकों में प्रभारियों के साथ बड़े नेताओं को भेजकर एक नाम पर सहमति बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

पांच ब्लॉक में जल्द बैठक की तैयारी

पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शेष पांच ब्लॉक धमधा, अहिवारा शहर, अहिवारा ग्रामीण, जामुल और भिलाई 3-जामुल में फिलहाल एक से ज्यादा दावेदारों के नाम है।( Chhattisgarh ) ऐसे में जल्द प्रभारियों को भेजकर कार्यकर्ताओं की बैठक कराने और किसी एक नाम पर सहमति बनाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि सभी ब्लॉकों में नाम तय हो जाने के बाद सूची पीसीसी को भेजी जाएगी। जहां से इसे एआईसीसी को भेजा जाएगा। इसके बाद नामों की घोषणा की जाएगी।

7 से 8 गांवों व वार्डों को मिलाकर संगठन तैयार करने का फैसला

अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस ने संगठनात्मक मजबूती के लिए अब ब्लॉकों के बाद ग्रामीण क्षेत्र में 7 से 8 गांवों और शहरी क्षेत्र में इतने ही वार्डों को मिलाकर मंडल स्तर पर संगठन तैयार कर पदाधिकारियों की नियुक्ति का फैसला किया गया है। कहा जा रहा है कि इससे संगठन का क्षेत्र छोटा होने से न सिर्फ बेहतर काम हो सकेगा, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन में जोड़ा जा सकेगा। इस बदलाव के तहत फिलहाल मंडल संगठन की सीमाएं तय कर ब्लॉक अध्यक्षों का चुनाव कराया जा रहा है। इसके तहत प्रभारियों को कार्यकर्ताओं के बीच भेजकर रायशुमारी कराई जा रही है। प्रभारियों व कार्यकर्ताओं की सहमति से एक नाम तय कराने की जिमेदारी दी गई है। सभी ब्लॉक में नाम तय होने के बाद इसकी विधिवत घोषणा की जाएगी।

पाटन-दुर्ग ग्रामीण में एक नाम पर सहमति

पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाटन और दुर्ग ग्रामीण के चार ब्लॉक अध्यक्षों के लिए एक नाम पर सहमति बना ली गई है। इनमें पाटन, कुहारी, दुर्ग ग्रामीण शामिल है। पाटन, जामगांव आर और कुहारी में कार्यकर्ताओं की ओर से केवल एक नाम रखे जाने की खबर है। वहीं दुर्ग ग्रामीण में तीन से चार नाम रखे गए। बताया जा रहा है कि वन-टू-वन चर्चा के बाद इनमें से एक नाम तय किया गया है। माना जा रहा है इस बार कांग्रेस संगठन में सक्रिय युवाओं को नेतृत्व का मौका दिया जाएगा। इससे युवाओं नेताओं म्रें खासा उत्साह है।

Published on:

08 Sept 2025 01:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी! वन-टू-वन चर्चा कर कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं पसंद

