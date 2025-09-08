कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी! वन-टू-वन चर्चा कर कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं पसंद

अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस ने संगठनात्मक मजबूती के लिए अब ब्लॉकों के बाद ग्रामीण क्षेत्र में 7 से 8 गांवों और शहरी क्षेत्र में इतने ही वार्डों को मिलाकर मंडल स्तर पर संगठन तैयार कर पदाधिकारियों की नियुक्ति का फैसला किया गया है। कहा जा रहा है कि इससे संगठन का क्षेत्र छोटा होने से न सिर्फ बेहतर काम हो सकेगा, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन में जोड़ा जा सकेगा। इस बदलाव के तहत फिलहाल मंडल संगठन की सीमाएं तय कर ब्लॉक अध्यक्षों का चुनाव कराया जा रहा है। इसके तहत प्रभारियों को कार्यकर्ताओं के बीच भेजकर रायशुमारी कराई जा रही है। प्रभारियों व कार्यकर्ताओं की सहमति से एक नाम तय कराने की जिमेदारी दी गई है। सभी ब्लॉक में नाम तय होने के बाद इसकी विधिवत घोषणा की जाएगी।