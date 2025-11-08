SIR सर्वे में खुलासा! हजारों मतदाताओं के नाम सूची से गायब, बाहर से आए लोगों की बढ़ी दिक्कतें...(photo-patrika)(फोटो- सोशल मीडिया)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए बीएलओ अधिकारी घर-घर दस्तक दे रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 4 नवंबर से गहन पुनरीक्षण प्रारंभ हो गया है। इसके तहत राज्य के सभी मतदान केंद्रों के बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) वितरित किए जा रहे हैं।
इसमें 2003 की मतदाता सूची के अनुसार मतदाताओं का मिलान किया जा रहा है। बीएलओ से मिली जानकारी के अनुसार एसआईआर से दौरान कई मतदाताओं के नाम नहीं मिल रहे, इसमें कई महिलाएं दूसरे प्रदेश या जिले से शादी कर पहुंची। पुष्टि के लिए मायके माता-पिता के रेकॉर्ड वगैरह को मंगाकर चेक किया जा रहा है।
वहीं, कुछ ऐसे भी मामले हैं, जिसमें मतदाता पहले दूसरे एरिया में रहते थे, अब जगह बदल ली है, जिससे उनका बूथ बदल चुका है। उनके भी नाम खोजने में दिक्कतें आ रही है। इसके लिए बीएलओ ऐप के जरिए उनकी सूची देखी जा रही है।
मतदाता को 2003 की सूची में अपने नाम का मिलान करने के लिए कार्यालय मुय निर्वाचन पदाधिकारी के पेज में जाएं। नीचे में इसमें मतदाता सूची 2003 दी गई है, उसे क्लिक करें। इसके बाद जिला के ऑप्शन में सलेक्ट करे, विधानसभा चयन करें, फिर मतदान केंद्र के नाम पर जाकर अपना नाम मतदाता सूची में देख सकते हैं।
एसआईआर के लिए नागरिक अपने मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से ऑफलाइन गणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकते हैं। मतदाता अपने मोबाइल फोन पर ईसीआईनेट ऐप डाउनलोड कर या वोटर्स डॉट ईसीआई डॉट जीओव्ही डॉट इन वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। समस्या पर मतदाता टोल-फ्री नंबर 1950 पर फोन कर या अपने बूथ लेवल अधिकारी से सहयोग ले सकते हैं।
मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष पुनरीक्षण अभियान संचालित किया जा रहा है। इसमें 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना चरण, 9 दिसंबर को ड्राट मतदाता सूची का प्रकाशन, 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक, 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई और सत्यापन, 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।
